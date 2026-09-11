Por: CENET

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público adoptó una decisión clave para las finanzas del país al firmar el 9 de septiembre el Decreto 1372 de 2026. Con este documento, la entidad amplió el techo autorizado para la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B, llevándolo hasta $110,25 billones, recursos cuya finalidad expresa es respaldar el Presupuesto General de la Nación correspondiente al ciclo fiscal 2026. Este aumento, que representa $25 billones adicionales respecto al límite anterior, sustituye lo dispuesto en el Decreto 1478 de 2025, el cual fijaba el cupo en $85,25 billones. El nuevo decreto fue suscrito formalmente por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, mediante la tradicional fórmula oficial "publíquese y cúmplase".

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El incremento en el valor autorizado no surge de manera aislada, sino como el resultado de un ajuste en las cuentas fiscales nacionales. Así lo precisa el propio decreto, al exponer que el ajuste fue definido en la Resolución 2024 del 2 de septiembre de 2026, expedida por la cartera de Hacienda. En dicho acto, se redefinieron las rentas de capital de la Nación para 2026, estableciendo en $110,25 billones el monto máximo disponible bajo el concepto de 'Recursos del Crédito Interno'. A partir de esa actualización, el Gobierno concluyó que existían condiciones para aumentar la emisión de TES Clase B, un proceso que quedó detallado en los considerandos del decreto.

La posibilidad legal para que el Gobierno emita estos títulos está fundamentada en la Ley 51 de 1990, así como en el artículo 8 de la Ley 2559 de 2025, citada de manera textual en el decreto. Esta normativa establece que el Ministerio de Hacienda puede emitir TES Clase B sin la garantía solidaria del Banco de la República y sin que estas operaciones alteren el cupo de endeudamiento general del país. Además, se aclara que la cantidad emitida debe estar limitada al monto requerido para financiar las apropiaciones presupuestales aprobadas, lo que determina el techo de $110,25 billones para esta operación.

El decreto también mantiene un parágrafo relacionado con bonos temáticos, de acuerdo con la Ley 2073 de 2020. Esta disposición compromete al país a reportar a los inversionistas, cuando se emitan TES clasificados como bonos temáticos, detallando los gastos elegibles asociados y siguiendo los marcos de referencia aplicables, por un monto equivalente a los recursos netos obtenidos por esa vía. Finalmente, el nuevo decreto entra en vigencia desde su publicación oficial, sustituyendo el artículo correspondiente del decreto anterior según lo previsto en la normativa vigente.

¿Por qué el Ministerio de Hacienda aumentó el monto autorizado para la emisión de TES Clase B?

El Ministerio de Hacienda incrementó el monto autorizado para la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B tras un ajuste en las cuentas fiscales nacionales, particularmente en los recursos previstos de capital, según se detalla en la Resolución 2024 de septiembre de 2026. Esta medida permite mayor flexibilidad en la financiación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2026.

¿Qué son los Títulos de Tesorería TES Clase B y cuál es su función en Colombia?

Los Títulos de Tesorería TES Clase B son instrumentos financieros que el Gobierno nacional puede emitir para obtener recursos destinados a financiar las apropiaciones del presupuesto estatal. Según la legislación citada, estos títulos no cuentan con garantía del Banco de la República y su emisión está limitada por el monto que requiera el presupuesto aprobado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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