Por: CENET

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Los mercados bursátiles de Chile, Colombia y Perú enfrentan una coyuntura crucial: aumentar su presencia en los flujos internacionales de capital, especialmente ante la creciente demanda global por acceso, liquidez y alternativas para diversificar portafolios. Sobre este reto conversaron expertos en el panel “De lo local a lo global: flujos globales en el mercado de acciones regional, ETFs y listados duales en nuam”, parte del Congreso Regional Mercado Capitales nuam Asobolsa. Participaron figuras como Hugo Rubio, CEO de BTG Pactual Corredora de Bolsa en Chile; Miguel Bello, Investor Relations Officer de GeoPark; y César Ramírez, director ejecutivo de Investigación de Índices y jefe de MSCI (Morgan Stanley Capital International), con la moderación de Borja García Fernández, especialista sénior en finanzas sostenibles de IFC (International Finance Corporation).

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Durante el panel se analizaron las cifras sobre la posición latinoamericana en los índices globales. Según los datos presentados, Latinoamérica suma apenas 6,65% del índice global de mercados emergentes. Dentro de este porcentaje, Brasil y México concentran la mayor porción, mientras Chile, Colombia y Perú representan conjuntamente solo 1,02% del indicador, con 16 acciones en total: diez chilenas, tres colombianas y tres peruanas. Este contraste es llamativo frente a la concentración cercana al 80% que logran mercados como Taiwán, Corea, China e India.

De acuerdo con lo expuesto por César Ramírez, la clave para lograr mayor peso dentro de los índices internacionales radica en crear condiciones que permitan un acceso sencillo y ágil de los inversionistas institucionales extranjeros. Estas condiciones se centran principalmente en el tamaño de las compañías y la cantidad de acciones disponibles para negociación –el llamado “flotante”–, elementos que determinan el llamado “investability”, o capacidad de inversión de un mercado. Así, cuanto mayor es el tamaño y la liquidez de una acción, mayor será su peso en los índices y el interés de los fondos pasivos, que según Ramírez ya manejan cerca de 500.000 millones de dólares en estos mercados.

Además, se destacó la importancia de la tecnología y la velocidad en la infraestructura bursátil, demandas crecientes de los inversionistas, según Hugo Rubio. El caso de GeoPark fue ilustrativo: su experiencia demostró que el acceso a nuevos inversionistas puede depender tanto de la estructura de listado como de la integración entre mercados. Tras listarse en Nueva York, GeoPark quedó fuera de ciertos índices internacionales, convirtiéndose en una "acción huérfana".

El panel concluyó que, para Chile, Colombia y Perú, incrementar la oferta de emisores y avanzar en integración regional puede ser clave para fortalecer su protagonismo internacional. Se trata de crear mejores condiciones de acceso, aumentar la liquidez y el tamaño de las acciones listadas, y aprovechar al máximo el potencial de los fondos cotizados en bolsa (ETFs) y los listados duales como vías para canalizar recursos y atraer flujos globales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué factores limitan la participación de Chile, Colombia y Perú en los índices globales de mercados emergentes?

La participación limitada de estos países se debe principalmente al tamaño reducido y la baja liquidez de sus compañías respecto a otros mercados emergentes, como Taiwán y China. Según César Ramírez de MSCI, aumentar el flotante de acciones y mejorar la accesibilidad son claves para que más inversores institucionales internacionales incluyan estas acciones en sus portafolios y, por ende, se aumente su peso en los índices globales.

¿Por qué es importante la liquidez y el acceso para atraer inversionistas internacionales?

La liquidez y el acceso son fundamentales porque determinan qué tan fácil y rápido pueden los inversionistas negociar acciones en estos mercados. Una infraestructura tecnológica eficiente y procesos que permitan operar en diferentes plazas bursátiles facilitan la entrada y salida de capital, generando más interés de fondos extranjeros y fomentando la integración regional, como señalaron los expertos en el panel citado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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