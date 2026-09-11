Por: El Espectador

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En Bogotá, la tragedia de los siniestros viales sigue cobrando vidas y desintegrando familias y sueños. Durante los primeros seis meses de 2026, la capital del país enfrentó un incremento drástico en el número de fallecidos por accidentes de tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reportó 368 muertes entre enero y junio, dato que representa un aumento de 84 víctimas frente a las 284 registradas en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento del 29,6 % posicionó a Bogotá como la ciudad con mayor aumento absoluto de muertes viales dentro del reporte nacional.

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El fenómeno observado en la capital no fue aislado. Cali siguió en la lista con 211 decesos y un aumento de 47 casos respecto al año pasado. Por su parte, Cartagena también reflejó este deterioro, al pasar de 80 a 110 víctimas mortales. Sin embargo, la cifra bogotana no solo fue la más alta en términos absolutos, sino que también superó en 9,6 puntos porcentuales el resultado nacional; a nivel país, Colombia pasó de 3.959 a 4.751 fallecimientos, lo que corresponde a un incremento del 20 %.

La información presentada por la ANSV muestra que el deterioro en la seguridad vial se agudizó durante los meses finales del semestre, con mayo y junio como los meses de mayor gravedad. Este repunte se suma a la preocupación que ya existía desde el primer cuatrimestre del año, cuando el panorama ya resultaba desalentador.

Un aspecto central que emergió de estos indicadores es el papel de los motociclistas. Estos actores viales aparecen constantemente en el centro del debate, tanto por su alta participación entre las víctimas fatales como por su implicación en siniestros en los que resultan afectados peatones y otros usuarios de las vías. La persistencia de este perfil evidencia la urgencia de abordar la problemática desde diversas perspectivas y refleja la complejidad de la seguridad en las calles urbanas colombianas.

De acuerdo con la información de la ANSV, el contexto revela no solo cifras preocupantes, sino también la necesidad de replantear y fortalecer las estrategias de prevención vial, especialmente en ciudades donde el crecimiento de las fatalidades mantiene una tendencia alarmante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas muertes por siniestros viales se registraron en Bogotá durante el primer semestre de 2026?

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Bogotá reportó un total de 368 muertes por siniestros viales en los primeros seis meses de 2026, cifra que representa un aumento significativo respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Por qué los motociclistas están en el centro del debate sobre seguridad vial en Bogotá?

Los motociclistas adquieren protagonismo en la discusión sobre seguridad vial porque participan en la mayoría de los siniestros fatales y frecuentemente están involucrados en accidentes donde también resultan víctimas peatones y otros actores viales, de acuerdo con las cifras presentadas por la ANSV.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.