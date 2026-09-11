Las autoridades identificaron a Randy Jhonso Bozo Molina como el hombre señalado de atacar por la espalda a un vigilante de la tercera edad en el sector de Modelia, en Bogotá.

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El hecho ocurrió el pasado 5 de septiembre y quedó registrado por cámaras de seguridad, en una agresión que dejó al trabajador inconsciente y con heridas de gravedad.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el ataque habría tenido como objetivo robarle al vigilante su celular, billetera y bicicleta. El hombre fue golpeado con una piedra por la espalda mientras se encontraba en una zona de Fontibón, en un hecho que despertó preocupación por la violencia utilizada contra el trabajador.

La investigación adelantada por el CTI de la Fiscalía y las autoridades de seguridad de Bogotá permitió relacionar a Bozo Molina con la agresión. El señalado fue capturado este 11 de septiembre y posteriormente fue presentado ante las autoridades judiciales para responder por los hechos.

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Capturado el salvaje que agredió a un vigilante en el barrio Modelia. Como resultado del trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y @SeguridadBOG, el hombre que el pasado 5 de septiembre agredió a un guarda de seguridad en Modelia, localidad de Fontibón, fue capturado. No… https://t.co/o51uZYF2Mf — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 11, 2026

Durante el proceso, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargos que el detenido aceptó. De esta manera, el señalado reconoció su responsabilidad frente a la acusación presentada por el ente investigador.

Las autoridades también establecieron que Bozo Molina ya se encontraba detenido por otro proceso relacionado con amenazas contra una persona y que tenía medidas de seguridad previas. Esa situación fue tenida en cuenta dentro de las actuaciones adelantadas tras la nueva investigación.

El caso vuelve a poner la atención sobre la seguridad de los trabajadores de vigilancia en Bogotá, especialmente por la forma en que ocurrió la agresión y por el nivel de violencia utilizado durante un intento de robo. Ahora será la justicia la encargada de definir la situación jurídica del señalado por el ataque ocurrido en Modelia.

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