Un espacio debajo de un puente en el norte de Bogotá había sido convertido en un refugio improvisado, donde una persona en condición de calle permanecía entre colchones, muebles, utensilios de cocina y otros elementos. La situación fue descubierta durante una intervención en la Calle 170 con Carrera 15.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: [Video] Ladrón le lanzó roca en la cabeza a vigilante, adulto mayor, para robarlo en Modelia (Bogotá))

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, durante la inspección del lugar también fueron encontrados drogas y varios machetes, además de una gran cantidad de objetos y residuos acumulados en el reducido espacio.

El operativo permitió retirar cerca de seis toneladas de basura y elementos que permanecían debajo de la estructura. En las imágenes divulgadas de la intervención se observa a los trabajadores entrando por espacios estrechos entre tuberías para sacar los objetos que se encontraban en el sitio.

Lee También

¿Un apartamento debajo de un puente? Tal cual. En la cll. 170 con cr. 15 encontramos un cambuche con muebles, colchones, utensilios de cocina, estupefacientes, machetes y otros elementos. Más de 40 personas del Distrito y @PoliciaBogota intervinimos el lugar: retiramos 6… pic.twitter.com/t2pB7E2lzu — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 11, 2026

Parte de los residuos tuvo que ser retirada manualmente debido a las condiciones del lugar. Después, los elementos fueron trasladados con maquinaria utilizada para sacar la gran cantidad de desechos acumulados.

En total, participaron más de 40 trabajadores del Distrito y uniformados de la Policía en las labores de limpieza e intervención del punto.

El espacio también fue cerrado después del operativo para impedir nuevamente el ingreso y evitar que volviera a ser utilizado con el mismo propósito.

Según la información entregada por las autoridades, durante la intervención también se ofreció atención institucional a la persona que permanecía en el lugar.

El procedimiento hizo parte de las acciones adelantadas en distintos puntos de Bogotá, aunque el hecho que llamó la atención en este caso fue la cantidad y variedad de elementos encontrados en un espacio oculto debajo de la infraestructura vial.

(Ver también: Hombre hizo disparo al aire en Bogotá y salvó a dos mujeres que iban a ser víctimas de robo)

La intervención dejó al descubierto un lugar que, además de servir como refugio, acumulaba durante un periodo indeterminado muebles, colchones, implementos domésticos, residuos y elementos que ahora fueron retirados del sitio.

* Pulzo.com se escribe con Z