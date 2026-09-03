Un dramático y angustiante caso de inseguridad urbana se registró el pasado 25 de agosto, exactamente a las 5:32 de la mañana, en el barrio Villa del Río, ubicado en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. En ese horario en el que cientos de ciudadanos madrugan para cumplir con sus obligaciones laborales, dos mujeres fueron violentamente interceptadas por dos delincuentes que se movilizaban a bordo de una motocicleta, convirtiéndose en el blanco de un nuevo y despiadado atraco callejero que quedó grabado por completo en las cámaras de seguridad del sector.

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Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular masivamente a través de las redes sociales tras ser difundidas por plataformas ciudadanas como ‘Pasa en Bogotá’, muestran con crudeza la sevicia con la que los antisociales operan. Las víctimas, sorprendidas en plena vía pública, fueron amenazadas y amedrentadas de manera directa con un arma de fuego. A pesar de que las mujeres intentaron huir desesperadamente del lugar y opusieron resistencia para proteger sus pertenencias personales, los criminales hicieron caso omiso a su resistencia y no dudaron en arrojarlas violentamente contra el piso, sometiéndolas bajo amenazas constantes en medio de la soledad de la madrugada.

Los gritos de auxilio emitidos por las víctimas alertaron de inmediato a los residentes del sector, quienes desde las ventanas de sus casas vivieron segundos de profundo terror e incertidumbre. Ante la gravedad de la situación, un vecino del sector, cansado de la impunidad y la delincuencia que azota la zona, decidió intervenir de manera drástica: salió provisto de un arma y realizó varias detonaciones al aire con el fin de ahuyentar a los asaltantes y proteger la integridad de las mujeres. Sin embargo, pese al estruendo de los disparos y al pánico generalizado que esto generó entre los vecinos, los dos delincuentes lograron su cometido, se apoderaron de los elementos de valor de las ciudadanas y huyeron a toda velocidad en la motocicleta con rumbo desconocido.

Este violento episodio ha desatado una profunda ola de indignación y rechazo entre los habitantes de Villa del Río y de toda la localidad de Bosa. La comunidad asegura que la situación de orden público es insostenible y denunció que estas estructuras delincuenciales operan con total impunidad durante las horas nocturnas y las primeras de la madrugada, aprovechando la escasa presencia policial. Los residentes exigen al Distrito y a las autoridades competentes un incremento urgente en el pie de fuerza y patrullajes constantes, advirtiendo que los rostros de los atracadores quedaron plenamente registrados en los videos de seguridad, por lo que esperan una pronta judicialización que ponga tras las rejas a los responsables de este asalto.

El caso contrasta de manera directa con las cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), desde donde se ha reportado una reducción del dieciséis por ciento en el delito de hurto a personas con corte al 22 de agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, para los ciudadanos que a diario exponen su vida en las calles oscuras de la capital, las estadísticas oficiales distan mucho de la dramática realidad que se vive cotidianamente en los barrios periféricos.

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