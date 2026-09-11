Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial, enfrenta un nuevo revés judicial luego de que la Fiscalía General de la Nación ordenara la imposición de medidas cautelares sobre tres inmuebles asociados a su patrimonio y al de su familia. De acuerdo con la información oficial difundida por la Fiscalía el viernes 11 de septiembre, los bienes involucrados están valorados en más de $3.664 millones y la decisión se inscribe dentro de la investigación que busca esclarecer la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Zuluaga en 2014.

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Entre las medidas dispuestas se encuentra el embargo y la suspensión del poder dispositivo sobre las propiedades. Esto significa que, mientras avance el proceso de extinción de dominio, los inmuebles no podrán ser vendidos, transferidos ni objeto de ninguna negociación, con el fin de proteger su integridad como posibles evidencias dentro del expediente judicial.

La investigación desarrollada por el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, según sostiene la Fiscalía, permitió identificar elementos sobre la posible participación de la multinacional brasileña en la financiación no declarada de la campaña “Zuluaga Presidente 2014-2018”. De acuerdo con el ente acusador, Odebrecht habría asumido el pago de US$1.610.740 en servicios de publicidad, recursos que ni fueron registrados en los informes contables de la campaña ni reportados ante las autoridades electorales.

Además, el dinero supuestamente fue transferido entre junio y julio de 2014 a una sociedad creada en Panamá. Dicha empresa estaría relacionada con el publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça, y los montos transferidos superarían los $3.000 millones, según los hallazgos presentados por la Fiscalía.

En cuanto a los bienes afectados, la medida alcanza un apartamento y la tercera parte de una casa en Bogotá, así como un inmueble en Pensilvania, Caldas. La Fiscalía explicó que una parte de estas propiedades eran titularidad de Zuluaga directamente, si bien, en junio de 2023, algunas fueron donadas a familiares, lo que habría motivado la acción para evitar su comercialización mientras avanza el proceso judicial de extinción de dominio.

Zuluaga enfrenta cargos formales desde agosto de 2024 por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Su hijo, David Zuluaga Martínez, quien lideró la gerencia de la campaña, también fue imputado por fraude procesal, según la Fiscalía General de la Nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía embargó los bienes de Óscar Iván Zuluaga?

La Fiscalía decidió tomar medidas cautelares sobre los bienes de Óscar Iván Zuluaga porque, según su investigación, la multinacional Odebrecht presuntamente financió de manera irregular la campaña presidencial de 2014 de Zuluaga, aportando más de US$1.6 millones para servicios de publicidad, sin que estos recursos fueran reportados oficialmente. El embargo evita que los activos sean vendidos mientras se clarifica el posible origen ilícito de esos fondos y se desarrolla el proceso de extinción de dominio.

¿Cuáles son los bienes embargados en el caso de Óscar Iván Zuluaga?

Los bienes embargados comprenden un apartamento y la tercera parte de una vivienda en Bogotá, además de una propiedad en Pensilvania, Caldas. Según la Fiscalía, algunos de estos bienes estaban a nombre de Zuluaga y otros fueron donados a familiares en junio de 2023. El objetivo es impedir cualquier transacción con estos activos mientras avanza la investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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