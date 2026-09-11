Por: El Espectador

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Una nueva polémica sacude a la derecha política en Colombia, a pesar de la aparente unidad en torno al programa de gobierno de Abelardo de la Espriella. El más reciente enfrentamiento se dio entre Salvación Nacional y Centro Democrático, después de que el senador Enrique Gómez, cercano al presidente De la Espriella, calificara públicamente al expresidente Álvaro Uribe como "socialista". Estas declaraciones, hechas en entrevista con Eva Rey, no tardaron en provocar reacciones dentro del uribismo, cuyos miembros salieron rápidamente en defensa de su líder natural.

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De acuerdo con Gómez, las diferencias entre su grupo político y Uribe no son personales sino de carácter ideológico, señalando una "diferencia de fondo en el rol funcional del Estado, en el crecimiento desaforado del Estado y los impuestos y en visiones de país". Gómez argumentó que la filiación original de Uribe al partido Liberal y sus convicciones políticas lo encasillan en una postura socialista, además de mantener nexos con sectores similares a nivel internacional. Según el propio senador, el uribismo, aunque con apoyo de la derecha, representa otra visión del Estado.

Sin embargo, el Centro Democrático condenó enérgicamente estas afirmaciones, publicando un comunicado en el que recalca que los señalamientos sobre "crecimiento desaforado del Estado" desconocen los hechos y logros de los gobiernos de Uribe. El partido recordó la gestión de Uribe en la Gobernación de Antioquia, donde la burocracia se redujo de 17.000 a 5.000 empleados, y su gestión a nivel nacional, conocida por la austeridad y eficiencia administrativa. Mencionaron la "Renovación de la Administración Pública", programa que dejó como saldo la supresión, reorganización o reestructuración de 514 entidades en ocho años, así como un ahorro fiscal de 5,4 puntos del PIB, la modernización de hospitales y empresas estatales.

La defensa de la trayectoria de Uribe estuvo respaldada por otras figuras de la bancada, como el senador Andrés Forero, quien destacó el papel del expresidente no solo en la lucha contra el comunismo en Colombia, sino como autor de la ley 100 que sentó las bases del actual sistema de salud colombiano. Forero subrayó que estos hechos demuestran una posición lejana al socialismo. De la misma manera, el senador uribista Enrique Cabrales acusó al senador Gómez de recurrir a la "politiquería del desprestigio" y lo instó a defender sus posiciones con altura y argumentos sólidos.

¿Por qué Enrique Gómez llamó socialista a Álvaro Uribe?

Enrique Gómez justificó su afirmación basándose en el origen político del expresidente Álvaro Uribe dentro del partido Liberal y en lo que considera convicciones asociadas al socialismo, como un mayor rol del Estado y nexos con sectores similares en el ámbito internacional. Según Gómez, estas diferencias son ideológicas y no personales.

¿Cuáles son los argumentos del Centro Democrático para rechazar que Uribe sea socialista?

El Centro Democrático defendió la gestión de Uribe señalando la reducción de la burocracia durante su mandato en Antioquia y en la Presidencia, así como los programas de austeridad y eficiencia administrativa. Resaltaron logros como la reforma de la administración pública, el ahorro fiscal y la modernización de hospitales y empresas estatales, argumentando que estos hechos muestran una política opuesta al socialismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.