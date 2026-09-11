Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de embargar tres bienes inmuebles, avaluados en más de 3.664 millones de pesos colombianos (COP), que presuntamente hacen parte del patrimonio del excandidato presidencial y exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga y de su entorno más cercano. De acuerdo con la autoridad, estos bienes estarían vinculados a la supuesta financiación de la multinacional brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Zuluaga en 2014. Según lo expuesto por la Fiscalía, la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales, a través del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, estableció que Odebrecht habría aportado 1.610.740 dólares estadounidenses para pago de publicidad en beneficio de la campaña política, aporte que nunca fue reportado en los balances oficiales ni ante las autoridades electorales, y que constituiría una fuente de financiamiento prohibida conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

Sigue a PULZO en Discover

La forma en la que, presuntamente, Odebrecht transfirió estos recursos fue a través de una sociedad constituida en Panamá, asociada a José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido en el medio publicitario como Duda Mendonça. Los movimientos habrían tenido lugar entre junio y julio de 2014, y en aquel momento los giros superaban los 3.000 millones de pesos colombianos. Ante estos hallazgos, la Fiscalía procedió con medidas cautelares sobre un apartamento, la tercera parte de una vivienda localizados en Bogotá, y un inmueble situado en Pensilvania, Caldas.

Las autoridades explicaron que aunque algunos de estos predios estaban directamente a nombre de Óscar Iván Zuluaga, en junio de 2023 pasaron a manos de integrantes de su círculo familiar mediante donación. Esta acción legal busca evitar cualquier intento de venta o comercialización de dichos bienes mientras avanza el proceso de extinción de dominio, es decir, la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes cuya procedencia se considera ilícita.

Además, el 5 de agosto de 2024, un fiscal auxiliar formalizó la acusación contra Óscar Iván Zuluaga ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Por su parte, David Zuluaga Martínez, hijo del exministro y entonces gerente de campaña, fue imputado por fraude procesal. Según la Fiscalía, ambos, pese a conocer el origen ilícito de los fondos recibidos, omitieron reportar dichas sumas ante las autoridades electorales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía embargó bienes de Óscar Iván Zuluaga y de su familia en el caso Odebrecht?

La Fiscalía embargó estos bienes como parte de una medida cautelar para evitar su venta o comercialización mientras transcurre el proceso de extinción de dominio, debido a que estarían relacionados con la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga por parte de la multinacional Odebrecht, según informó la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué implicaciones legales tiene recibir financiación de una empresa extranjera para campañas políticas en Colombia?

Recibir aportes de personas jurídicas extranjeras en campañas políticas en Colombia constituye una violación a la Ley 1475 de 2011, que prohíbe este tipo de financiamiento y exige su reporte ante las autoridades electorales; no hacerlo puede derivar en delitos como fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito, como en el caso investigado por la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.