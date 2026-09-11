El expresidente Gustavo Petro dio a conocer este viernes 11 de septiembre que salió del país una vez más y se encuentra en Bruselas (Bélgica).

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La novedad la compartió a través de su cuenta de X, en donde lanzó un señalamiento a De la Espriella. “No me paseo entre cadáveres me paseo entre libros y pensamientos. Bruselas. 11/09/26”, escribió el exmandatario. Esto, teniendo en cuenta la reciente orden contra el actual mandatario sobre eliminar un video de sus redes sociales en el camina entre cadáveres.

Sin embargo, lo que llama la atención es que la salida de Petro no habría tenido aviso en el Senado, según confirmó Semana. Cabe mencionar que el expresidente debe dar aviso al Legislativo cada que salga de Colombia, en cumplimiento al permiso que le fue otorgado.

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No me paseo entre cadáveres me paseo entre libros y pensamientos. Bruselas , 11/09/26. pic.twitter.com/QOoSe4EgRX — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2026

Noticia en desarrollo…

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.