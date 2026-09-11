Por: Canal Uno

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Canal 1 Noticias conoció en primicia la decisión judicial que ordena suspender temporalmente el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio que el Gobierno Nacional proyectaba ejecutar en Putumayo para la erradicación de cultivos ilícitos.

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La medida fue adoptada por el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, que ordenó frenar cualquier actividad relacionada con la aspersión aérea hasta que se recaude información técnica y se tome una decisión de fondo dentro de una acción de tutela.

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Ordenan suspensión como medida provisional

El despacho judicial decretó como medida provisional la suspensión temporal de cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio que pretenda ejecutarse en Putumayo en desarrollo de la Resolución 007 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes.

La orden estará vigente mientras las entidades involucradas aportan la información requerida por el juzgado y se adopta una decisión definitiva dentro del proceso constitucional.

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La tutela que frenó el piloto

La acción fue presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, que argumentó posibles vulneraciones a derechos relacionados con la salud, el agua, el medio ambiente sano, la participación ciudadana y la protección de la biodiversidad.

Según la tutela, la implementación del plan piloto podría generar riesgos para fuentes hídricas, ecosistemas amazónicos, cultivos lícitos y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes asentadas en el departamento.

Las dudas que encontró el juez

Uno de los argumentos centrales de la decisión es que el juzgado aún no cuenta con los estudios, anexos técnicos, evaluaciones ambientales y documentos cartográficos que sustentan la resolución que autorizó el plan piloto

El despacho advirtió además que no existe información suficiente para identificar con claridad los polígonos de intervención, las comunidades potencialmente afectadas ni el alcance territorial de la operación.

Gobierno deberá entregar información detallada

Dentro del proceso, el juez ordenó requerir información al Consejo Nacional de Estupefacientes, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa, a la Dirección Antinarcóticos de la Policía y a otras entidades vinculadas.

Entre los documentos solicitados figuran estudios técnicos y científicos, evaluaciones de riesgos, mapas de las zonas de intervención, cronogramas de ejecución y soportes sobre posibles afectaciones ambientales y sociales.

Revés para el regreso de la fumigación aérea

La suspensión representa un nuevo obstáculo para el plan piloto con glufosinato de amonio impulsado por el Gobierno Nacional, que buscaba evaluar la viabilidad de la aspersión aérea como herramienta para la erradicación de cultivos ilícitos.

Por ahora, cualquier actividad de fumigación aérea contemplada en Putumayo deberá permanecer suspendida hasta que el juzgado cuente con los elementos necesarios para pronunciarse de fondo sobre la tutela.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.