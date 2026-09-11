Por: El Espectador

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Alec Louis Leonora Van Regenmortel, ciudadano de nacionalidad belga, fue capturado en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar, en una acción coordinada entre la Policía Nacional —específicamente la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín)— y Migración Colombia. Esta operación se cumplió luego de que el gobierno de Bélgica solicitara la detención de Van Regenmortel mediante la emisión de una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol. Según detallaron las autoridades involucradas, el hombre era considerado un objetivo de alto valor y figuraba entre los fugitivos más buscados por las instituciones judiciales de Bélgica.

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La información consignada en los reportes oficiales indica que Van Regenmortel formaba parte de reconocidas redes transnacionales dedicadas a la distribución de drogas ilícitas, concretamente cocaína, éxtasis y cannabis. Entre los años 2020 y 2024, de acuerdo con las investigaciones de la Dijín y datos aportados por fuentes internacionales, el ciudadano belga habría participado de manera activa en la planificación y ejecución de actividades de tráfico de estupefacientes, articulando la logística para la comercialización y el transporte controlado de estas sustancias hacia diferentes mercados.

El prontuario criminal de Van Regenmortel incluye hechos violentos. En febrero de 2021, durante un altercado ocurrido en la ciudad de Amberes, le causó heridas a una persona con un arma blanca y posteriormente efectuó disparos en las extremidades inferiores de la víctima. Así lo relató la propia Dijín, que agregó que en operaciones anteriores desarrolladas en Bélgica se les incautaron a Van Regenmortel y su red distintos elementos: estupefacientes, armas de fuego, municiones y dispositivos de electrochoque, transportados en caletas especialmente acondicionadas al interior de vehículos.

Tras su captura en Cartagena, Alec Louis Leonora Van Regenmortel fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Desde allí se iniciarán los trámites requeridos para dar curso al proceso de extradición solicitado por las autoridades belgas, en concordancia con los procedimientos legales vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué era buscado Alec Van Regenmortel por las autoridades de Bélgica e Interpol?

Van Regenmortel era solicitado por la justicia belga y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por su presunta participación en redes de tráfico transnacional de drogas y delitos violentos, como el ataque armado ocurrido en Amberes en 2021. Además, en operativos anteriores, las autoridades le incautaron armas y estupefacientes ocultos en vehículos.

¿Qué es una circular roja de Interpol y para qué se utiliza?

La circular roja de Interpol es una notificación internacional emitida para localizar y detener a personas buscadas por la justicia, con el fin de su extradición o acciones judiciales similares. En este caso, fue utilizada por Bélgica para solicitar la aprehensión de Van Regenmortel en Colombia.

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