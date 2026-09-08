Un conductor de taxi quedó registrado en una cámara de seguridad cuando se acercó a dos turistas en el Centro Histórico de Cartagena y, según las autoridades, tomó el celular de una de ellas. El vehículo fue identificado y el caso quedó en manos de la Policía.

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Según informó El Tiempo, el hecho ocurrió durante la noche del sábado 5 de septiembre. En las imágenes se observa al conductor detener el taxi, bajar del vehículo y acercarse a las mujeres, quienes estaban de espaldas mientras conversaban frente a un establecimiento.

De acuerdo con el registro de seguridad, el hombre tomó lo que aparentemente era un celular del bolsillo de una de las turistas y regresó rápidamente al vehículo. La mujer se percató de la pérdida poco después de que el taxi abandonara el lugar.

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El automóvil involucrado está identificado con las placas FXW-267, dato que permitió a las autoridades avanzar en la búsqueda del conductor. La Policía Metropolitana de Cartagena informó que investigadores de la Sijín recopilaron material probatorio para establecer la responsabilidad del señalado y avanzar en el proceso judicial.

COLOMBIA 🇨🇴🚨 || TREMENDA RATA 🐀 El conductor dek taxi de placas FXW267 es buscado tras robarle una cartera a dos mujeres aprovechando un descuido en el Centro Histórico de Cartagena. El hurto quedó grabado en cámaras de seguridad y las autoridades analizan los videos pic.twitter.com/kAlhm286Be — IMPACTO GLOBAL (@Daniel340223147) September 7, 2026

¿Qué pasó con el celular de la turista?

La investigación tuvo un resultado concreto: el teléfono fue recuperado y entregado a su propietaria durante la tarde del lunes 7 de septiembre. Según la Policía, el conductor habría entregado el equipo por medio de una tercera persona luego de que las autoridades comenzaran a identificarlo y ubicarlo.

“Como resultado de las actividades de investigación, se logró establecer el paradero de dicho elemento hurtado, el cual se encuentra en nuestro poder y será entregado a la ciudadana que fue víctima de este conductor. Es importante señalar que el proceso de investigación continúa y se espera obtener la respectiva orden de captura en el menor tiempo posible“, indicó el teniente coronel Alejandro Salgado, según el citado medio.

La recuperación del dispositivo no significa que el caso quede cerrado. La Policía indicó que el proceso judicial continúa y que, luego de recibir la denuncia de la víctima, busca avanzar hacia una orden de captura contra el señalado.

La turista agradeció la colaboración de las personas que ayudaron a que los videos salieran a la luz y permitieran identificar el vehículo involucrado. También pidió que el responsable responda ante las autoridades por lo ocurrido.

El taxi registra millonarias multas pendientes

Además, según el rotativo, el vehículo identificado con las placas FXW-267 aparece en los registros del SIMIT con varias obligaciones de tránsito. Reportes conocidos sobre el caso señalan que acumula cuatro multas y un comparendo, con una deuda que supera los $4 millones.

El dato llamó la atención en medio de la investigación por el robo, aunque las multas de tránsito corresponden a un asunto diferente al proceso que adelantan las autoridades por el presunto hurto del celular.

El caso también provocó rechazo entre representantes del gremio de taxistas en Cartagena, quienes señalaron que la conducta atribuida al conductor no representa a quienes prestan legalmente el servicio de transporte público en la ciudad.

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