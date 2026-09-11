Por: Noticiero 90 minutos

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Desde este domingo 13 de septiembre, la ciudad experimentará el regreso de uno de sus espacios más valorados: la CicloVida. Este programa, dedicado no solo al deporte, sino también a la recreación y la vida cultural, reinicia actividades tras la pausa ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto. De acuerdo con lo informado por Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación Distrital, la reapertura será parcial, con la habilitación de 13 estaciones. Esta decisión responde a la necesidad de recuperar el espacio público y restituir el ánimo ciudadano que, cada fin de semana, se congregaba alrededor de la CicloVida.

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Durante el mes de suspensión, distintas entidades llevaron a cabo exhaustivas evaluaciones para certificar la seguridad del recorrido. Tanto la infraestructura vial como los predios cercanos fueron revisados minuciosamente, lo que permitió a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres emitir un concepto sobre la viabilidad y seguridad del programa. La reactivación ha sido aprobada tras una sesión conjunta de las secretarías de Salud Pública, Gestión del Riesgo, Infraestructura, Movilidad, Deporte y Recreación y Metro Cali, quienes analizaron la situación y determinaron que las condiciones permiten que la actividad vuelva a operar en ciertos tramos.

La CicloVida cumple un papel fundamental en la identidad de la ciudad. Este espacio no solo fomenta la actividad física y la recreación, sino que además se ha convertido en un punto de integración familiar y social. Ofrece un circuito de 58 kilómetros, ampliado en noviembre del año pasado, y ha sido reconocido por propiciar bienestar y mejorar la convivencia a través del deporte y la vida saludable. La reapertura contempla 13 estaciones iniciales: Sol de Oriente, Mojica, Morichal, Ingenio, Prado, Torres de Comfandi, Colonia Nariñense, Brisas de los Álamos, Fortaleza, Corredor Verde, Américas, Petecuy y Siloé, las cuales estarán en funcionamiento entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Las autoridades ya adelantan labores para que el servicio se reactive completamente en el futuro.

Este retorno de la CicloVida marca un paso importante en la recuperación de espacios urbanos tras la emergencia, y refuerza el compromiso de distintas dependencias distritales con el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.

¿Cuáles son las estaciones habilitadas de la CicloVida tras el terremoto?

Las 13 estaciones habilitadas para el regreso parcial de la CicloVida este domingo son: Sol de Oriente, Mojica, Morichal, Ingenio, Prado, Torres de Comfandi, Colonia Nariñense, Brisas de los Álamos, Fortaleza, Corredor Verde, Américas, Petecuy y Siloé. Estas operarán entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, mientras avanza el proceso para reanudar el circuito completo.

¿Qué entidades participaron en la reactivación de la CicloVida tras el terremoto?

Para determinar la reapertura de la CicloVida, participaron diversas entidades distritales: las secretarías de Salud Pública, Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, Infraestructura, Movilidad, Deporte y Recreación y Metro Cali. Realizaron evaluaciones y analizaron la viabilidad de la actividad, asegurando la seguridad tanto de los usuarios como de la infraestructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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