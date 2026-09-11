Por: Noticiero 90 minutos

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El comienzo de la semana en Cali llega acompañado por el regreso del pico y placa, una medida que busca regular el flujo vehicular y facilitar la movilidad en la ciudad. Este lunes 14 de septiembre, quienes tengan un vehículo particular con placa terminada en 9 o 0 deben estar atentos, ya que están sujetos a la restricción, según información suministrada por la Secretaría de Movilidad de Cali. La medida se aplicará desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, tiempo durante el cual estos vehículos no podrán circular por las vías urbanas de Cali.

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La Secretaría de Movilidad de Cali recordó en sus canales oficiales que, desde el primero de julio, comenzó una nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026. En esa ocasión, la autoridad informó que se desarrollaría una etapa pedagógica entre el 1 y el 3 de julio, período en que no habría sanciones, pero sí información preventiva. Desde el 6 de julio en adelante, los comparendos empezaron a imponerse a quienes no cumplieran la restricción. Esto resalta la importancia de estar informados y consultar con anticipación los días y números de placa restringidos a lo largo de la semana.

Durante la semana, los últimos dígitos de las placas restringidas cambiarán según una cronología previamente establecida por la Alcaldía, por lo cual los conductores deben planificar sus trayectos y medios de transporte teniendo en cuenta si su vehículo puede circular. Entre los vehículos exentos de esta normativa se encuentran las motocicletas y algunos otros automotores específicamente señalados en la regulación vigente. Esto significa que, si su placa termina en uno de los números restringidos para el día, será necesario buscar alternativas de movilidad entre las 6:00 y las 19:00 horas.

El pico y placa ha sido catalogado por la Secretaría de Movilidad de Cali como uno de los mecanismos más importantes para descongestionar las vías de la capital vallecaucana, con ajustes y rotaciones periódicas para garantizar su efectividad. Para estar actualizado, se recomienda revisar los canales oficiales y las publicaciones semanales sobre la restricción, con el fin de evitar sanciones y contribuir al buen desarrollo de la movilidad en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el pico y placa y cómo se aplica en Cali?

El pico y placa es una restricción vehicular que impide circular a ciertos vehículos según el último número de la placa, en días y horarios específicos. En Cali, esta medida funciona desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, cambiando cada día los números restringidos, como lo indica la Secretaría de Movilidad. Esta regulación busca descongestionar las vías y mejorar la movilidad en la ciudad.

¿Qué vehículos están exentos de la medida de pico y placa en Cali?

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Movilidad de Cali, las motocicletas y otros automotores predefinidos en la normativa vigente no se ven afectados por la restricción del pico y placa. Es fundamental consultar la normativa actual para conocer el listado completo de los vehículos que pueden circular sin limitaciones durante los horarios establecidos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.