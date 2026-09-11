Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali vivió un emotivo homenaje en memoria de las víctimas del terremoto ocurrido el 10 de agosto. En una iniciativa que busca transformar el dolor en esperanza, familiares de las víctimas, autoridades locales y miembros de la comunidad se congregaron en el Parque Panamericano para recordar a quienes perdieron la vida en esa tragedia. El acto comenzó con el encendido de 154 velas, una por cada persona fallecida a causa del sismo, llevando la memoria colectiva más allá del silencio y convirtiéndola en un símbolo vivo a través de la naturaleza.

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Tras este sentido acto, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) lideró la siembra de 154 árboles, los cuales representan individualmente a cada víctima del suceso. Durante la ceremonia, Marco Antonio Suarez, director de la CVC, expresó: "Lo que queremos es transformar ese dolor que pasó hace un mes en esta tragedia, este terremoto, volverla una memoria, y esa memoria volverla una esperanza. Que no nos olvidemos nunca de lo que sucedió, pero que tampoco nos olvidemos de la gran soledad de los caleños". De este modo, cada árbol no solo honra la memoria de quienes ya no están, sino que también simboliza la capacidad de la comunidad para sobreponerse y buscar la recuperación de los espacios para la vida.

La jornada, desarrollada en uno de los bosques urbanos de la ciudad, el Ecoparque de la Biodiversidad COP16, también conocido como Pance, forma parte de un esfuerzo más amplio de la CVC. La meta establecida es ambiciosa: alcanzar la siembra de 11.000 árboles en el Valle del Cauca antes de finalizar el año. Este proyecto busca recuperar y embellecer los espacios naturales, involucrando a diferentes municipios de la región y promoviendo especies nativas como los guayacanes, representativos de Cali. Siempre según la entidad, se siembran árboles adecuados a cada ecosistema y, al mismo tiempo, se retiran aquellos que presentan problemas fitosanitarios o representan un riesgo para la población.

Esta iniciativa es vista como una manera integral de procesar el duelo, fomentar la memoria y fortalecer la resiliencia ambiental y social de la ciudad y el departamento. De acuerdo con la CVC, la intervención en los espacios urbanos y la recuperación de la naturaleza son pasos importantes para la transformación sostenible y la preservación del recuerdo de quienes fallecieron.

¿Cuál es el significado de la siembra de árboles en memoria de las víctimas del terremoto en Cali?

El acto de sembrar 154 árboles tiene un profundo valor simbólico para la comunidad, pues busca honrar a cada persona fallecida en el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), este homenaje pretende convertir el dolor y la tragedia en esperanza y memoria viva, fortaleciendo tanto la recuperación emocional de la ciudad como la restauración de su entorno natural.

¿Qué especies de árboles fueron sembradas y dónde se realizó el homenaje en Cali?

Según lo informado por la CVC, la siembra incluyó especies representativas de la región, especialmente guayacanes. La ceremonia principal se llevó a cabo en el Ecoparque de la Biodiversidad COP16, en Pance, uno de los bosques urbanos más importantes de la ciudad de Cali, como parte de una estrategia más amplia para reforestar diferentes municipios del Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.