Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto dejó profundas consecuencias en el sector empresarial del Valle del Cauca, afectando a más de 16.000 empresas, de acuerdo con la información recopilada por la red de cámaras de comercio del país. Tras este evento, cientos de negocios en la región han enfrentado serias dificultades para continuar sus operaciones normales, recuperar sus fuentes de ingreso y mantener los empleos que dependen de su actividad económica.

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De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, un informe divulgado por Harold Londoño, gerente de Inteligencia de Negocios de dicha institución, confirmó que en todo el país cerca de 45.000 empresas notificaron algún tipo de daño tras el sismo, y más de una tercera parte de estos reportes correspondieron al Valle del Cauca. Entre las necesidades más urgentes de los empresarios resaltan problemas de liquidez y la necesidad de reparar instalaciones y maquinaria dañada. Según datos de la cámara de comercio, en el departamento el 63 % de las empresas reportó afectaciones graves o críticas; igualmente, el 70 % experimenta restricciones para operar y un 28 % sigue actualmente sin posibilidades de funcionar.

Cali es la ciudad más impactada, concentrando el 46 % de los negocios afectados dentro del departamento. Otras zonas con altos números de reportes son municipios como Buenaventura, Roldanillo, Cartago y Sevilla. Londoño advirtió que la situación es más compleja para las empresas pequeñas, muchas de las cuales dependen exclusivamente de su actividad diaria para continuar abiertas y sostener los puestos de trabajo de sus empleados. Esta vulnerabilidad se refleja en la composición del tejido empresarial local: más del 90 % de las compañías del Valle del Cauca tiene menos de 10 trabajadores.

Las pérdidas económicas a raíz del terremoto no han sido menores. El 79 % de las empresas consultadas calculó daños de hasta 20 millones de pesos, mientras que el 16 % reportó pérdidas cercanas a los 100 millones y un 5 % declaró perjuicios aún mayores. El principal reto ahora es acelerar la reactivación del aparato productivo, con el objetivo de evitar el cierre definitivo de negocios y mitigar el impacto en el empleo regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas empresas del Valle del Cauca resultaron afectadas por el terremoto?

Según la red de cámaras de comercio del país y la Cámara de Comercio de Cali, más de 16.000 empresas en el Valle del Cauca reportaron afectaciones después del terremoto del 10 de agosto. Esta cifra representa una proporción significativa del total nacional y refleja la magnitud del impacto sobre el tejido empresarial regional.

¿Cuáles son los principales desafíos para la reactivación económica tras el terremoto en el Valle?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, los retos fundamentales que enfrentan las empresas afectadas incluyen superar la falta de liquidez, reparar las instalaciones y la maquinaria, y reanudar sus operaciones. Además, la prioridad está en evitar que las pérdidas económicas desemboquen en cierres definitivos y, así, proteger los empleos de los trabajadores, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.