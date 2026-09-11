Por: El Espectador

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció a través de su cuenta oficial en X la captura del hombre acusado de atacar violentamente a un vigilante en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. Según Galán, este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá (@SeguridadBOG). La víctima del ataque es Ricardo Rodríguez, un hombre de 63 años, quien fue sorprendido por el perpetrador cuando se acercaba por la espalda y lo agredía con una piedra en la cabeza, dejándolo inconsciente en plena vía pública.

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La situación quedó registrada en las cámaras de vigilancia de la zona, donde se observa la forma en que el agresor actuó con premeditación y aprovechó el descuido de Rodríguez para cometer el ataque. Tras dejar a la víctima malherida, el hombre presuntamente hurtó varias de sus pertenencias personales antes de huir del lugar. A raíz de la gravedad de las heridas sufridas en el asalto, Ricardo Rodríguez fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica. El alcalde Galán subrayó, además, que el mismo individuo habría amenazado en fechas recientes a otro ciudadano, razón por la cual enfrenta también una medida de aseguramiento activa en su contra.

El proceso judicial avanza con celeridad. La Fiscalía General de la Nación citó para este viernes la audiencia en la que se le imputarán cargos relacionados específicamente con la agresión contra el vigilante. El futuro inmediato del detenido queda ahora en manos del juez que decidirá si el acusado será recluido en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial. Toda la información reportada proviene de fuentes oficiales y declaraciones de Galán, y fue revelada a través de redes sociales y comunicados de la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es el hombre capturado por agredir a un vigilante en Modelia, Bogotá?

El capturado es el principal señalado por las autoridades de atacar a Ricardo Rodríguez, de 63 años, en el barrio Modelia, en Bogotá. Los detalles sobre su identidad no fueron divulgados, pero, de acuerdo con lo informado por el alcalde Carlos Fernando Galán, el hombre no solo habría cometido la agresión, sino que también enfrenta una denuncia adicional por amenazas contra otro ciudadano.

¿Qué pasos judiciales enfrenta el agresor tras el ataque al vigilante en Bogotá?

La Fiscalía General de la Nación lleva a cabo una audiencia contra el capturado, en la que se le imputarán formalmente los cargos relacionados con el ataque. Una vez finalizada esta audiencia, será un juez quien determine si el hombre será enviado a prisión preventiva mientras continúa el proceso, según lo que comunicaron oficialmente las autoridades citadas en las declaraciones del alcalde Galán.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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