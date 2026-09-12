Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante las primeras horas de este sábado 12 de septiembre, Colombia experimentó tres movimientos sísmicos en distintas regiones del país, según el más reciente informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los eventos comenzaron en la madrugada, reflejando la constante vigilancia que realiza el SGC sobre la actividad sísmica nacional.

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El primero de estos movimientos sísmicos sucedió hacia las 2:25 de la madrugada, en el municipio de Uribe, Meta. De acuerdo con el boletín, la magnitud registrada fue de 2,5, con una profundidad superficial que caracteriza sismos de baja intensidad y que, usualmente, pueden ser menos perceptibles para la población.

Poco después, a las 4:17 de la mañana, el SGC reportó un segundo sismo localizado en Saravena, Arauca. Este evento tuvo una magnitud de 2,8 y fue registrado con una profundidad menor a 30 kilómetros, lo que puede influir en la manera en que las personas llegan a percibir el movimiento en superficie.

El más fuerte de los movimientos telúricos se reportó a las 6:16 de la mañana en Istmina, Chocó. Este sismo alcanzó una magnitud de 4,6 y tuvo una profundidad de 43 kilómetros, según la información difundida por el Servicio Geológico Colombiano. Estos valores lo convierten en el evento más relevante de la jornada, dado que la magnitud es suficiente para generar percepción en una mayor población y posibles reportes sobre efectos leves o moderados.

Con estos tres eventos, Colombia suma una nueva jornada marcada por movimientos sísmicos en los departamentos de Meta, Arauca y Chocó. El SGC continúa monitoreando especialmente el sismo en Istmina para evaluar si fue sentido en otros municipios y recopilar datos sobre posibles impactos. Además, invita a la población que haya percibido alguno de los fenómenos a reportarlo mediante la herramienta Sismo Sentido, disponible en el sitio del Servicio Geológico Colombiano. Esta herramienta contribuye a identificar en qué zonas del país la ciudadanía sintió los temblores, permitiendo construir un panorama más detallado de la percepción sísmica en tiempo real.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se sintieron los últimos sismos reportados en Colombia el 12 de septiembre?

De acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano, los tres movimientos sísmicos ocurrieron en Uribe, Meta; Saravena, Arauca; e Istmina, Chocó. El seguimiento se mantiene para determinar en qué otros municipios se percibieron estos eventos, utilizando la herramienta Sismo Sentido.

¿Cómo funciona la herramienta Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano?

La herramienta Sismo Sentido permite que las personas reporten si percibieron los temblores en sus localidades. Esta información, recolectada por el Servicio Geológico Colombiano, ayuda a mapear de manera precisa las zonas afectadas y a comprender el impacto de los movimientos sísmicos en diferentes partes del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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