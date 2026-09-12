Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Quienes planeen movilizarse en Ibagué este domingo 13 de septiembre deberán considerar una serie de cierres viales temporales que se aplicarán durante la mañana en diferentes sectores. La razón principal de estas restricciones será la realización de la Carrera por la Policía 2026 – Corazón Azul 5K, según informaron las autoridades locales. La medida comenzará a las 6:00 de la mañana y se mantendrá hasta aproximadamente la 1:00 de la tarde, lapso en el cual diversas rutas de la ciudad estarán bloqueadas para vehículos particulares y transporte público.

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Entre los puntos de mayor impacto en la movilidad se encuentra la vía al aeropuerto, que permanecerá cerrada en ambos sentidos mientras avanza la carrera. Esto afectará significativamente a quienes tengan vuelos programados o deban desplazarse hacia ese sector. Además, se presentarán restricciones adicionales en la intersección de la calle 100, específicamente en el sector de la avenida Santa Cruz. Otra zona comprometida es el tramo de ingreso al Parque de la 93, especialmente el que conecta directamente con la vía al aeropuerto.

Frente a este panorama, las autoridades han recomendado utilizar rutas alternas. Entre las vías sugeridas para evitar los bloqueos están la avenida Pedro Tafur, el sector conocido como Mirolindo y La Samaria. Es importante subrayar que quienes necesiten ingresar al Parque de la 93 solo podrán hacerlo por la avenida Pedro Tafur, pues los accesos habituales estarán restringidos temporalmente.

Debido a la magnitud del evento y los retos que supone para el tránsito urbano, las autoridades insisten en la importancia de que los conductores salgan con suficiente antelación, preparen su recorrido y permanezcan atentos a las instrucciones de los agentes de tránsito. Mantener la paciencia y acatar las recomendaciones resulta fundamental para garantizar tanto la seguridad de los participantes de la carrera como la movilidad de los residentes.

En suma, esta serie de cierres y desvíos busca facilitar el desarrollo de la Carrera por la Policía 2026 – Corazón Azul 5K y promover un ambiente seguro para todos los asistentes. El llamado reiterado es a la colaboración ciudadana, a usar los corredores alternos y a programar cualquier desplazamiento teniendo en cuenta estas restricciones de horario y zonas críticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas alternas estarán habilitadas por los cierres en Ibagué el 13 de septiembre?

De acuerdo con la información oficial, durante los cierres organizados para la Carrera por la Policía 2026 – Corazón Azul 5K en Ibagué, los conductores podrán utilizar vías alternas como la avenida Pedro Tafur, el sector de Mirolindo y La Samaria. El acceso al Parque de la 93 quedará restringido, permitiéndose únicamente el ingreso por la avenida Pedro Tafur mientras duren las restricciones.

¿En qué horarios estarán vigentes los cierres viales por la Carrera Corazón Azul 5K?

Las restricciones de movilidad ocasionadas por la Carrera Corazón Azul 5K iniciarán a las 6:00 de la mañana y se extenderán hasta alrededor de la 1:00 de la tarde del domingo 13 de septiembre en Ibagué. Durante este tiempo, estará restringido el paso en sectores clave como la vía al aeropuerto, la intersección de la calle 100 con avenida Santa Cruz y parte de los accesos al Parque de la 93.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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