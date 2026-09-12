Por: Caracol TV

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Un nuevo movimiento telúrico fue registrado durante la mañana de este sábado 12 de septiembre en el departamento del Chocó. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una magnitud de 4,6 y se presentó a las 6:16 a.m..

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El epicentro del temblor fue ubicado en inmediaciones de Istmina, Chocó, aunque el movimiento también fue registrado en otros municipios cercanos, de acuerdo con la información entregada por la entidad encargada del monitoreo sísmico en Colombia.

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Según el reporte del SGC, el evento tuvo una profundidad de 43 kilómetros y su localización correspondió a las coordenadas 4.46°,-76.72°.

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El Servicio Geológico Colombiano indicó que uno de los municipios más próximos al lugar donde se originó el movimiento fue Sipí, Chocó, ubicado a 23 kilómetros.

También aparecen entre los municipios cercanos Trujillo, en el Valle del Cauca, a 53 kilómetros, y El Dovio, también en el Valle del Cauca, a 54 kilómetros.

Usuarios en redes sociales también reportaron haber sentido el movimiento en municipios como Versalles, Buga, Cali, Yumbo, Alcalá y Tuluá, en el Valle del Cauca. Asimismo, se registraron reportes en en el Eje Cafetero. Pereira, Dosquebradas y Filandia, en Risaralda, Quindío y Armenia.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-12, 06:16 hora local Magnitud 4.6. Profundidad 43 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/1tUgJsTEvf — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 12, 2026

Hasta el momento no se han reportado emergencias relacionadas con el movimiento telúrico, sin embargo, las autoridades mantienen activo el monitoreo en la región ante cualquier eventualidad. Para estar preparado ante un terremoto, lo más importante es anticiparse y saber qué hacer antes, durante y después del movimiento.

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