Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué ya definió los detalles de la próxima jornada del Día sin carro y sin moto. De acuerdo con el decreto oficial, la restricción se aplicará el miércoles 16 de septiembre de 2026, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Esta medida cobijará a los vehículos y motocicletas particulares en todo el perímetro urbano, y hace parte de una iniciativa que se lleva a cabo dos veces al año, en los meses de febrero y septiembre.

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Durante este día, la circulación estará limitada para la mayoría de carros y motos particulares. Sin embargo, el decreto incluye varias excepciones puntuales. Podrán movilizarse los vehículos pertenecientes a la Policía, Fuerzas Militares, organismos de seguridad, escoltas y vehículos blindados, así como quienes ejerzan labores periodísticas en el cumplimiento de su trabajo, según la norma municipal. Asimismo, tienen autorización los carros de servicio oficial, diplomático y aquellos asignados a ciertas autoridades, tanto municipales como departamentales.

Las empresas que prestan servicios públicos esenciales —como acueducto, energía, gas, telefonía y aseo— también cuentan con vehículos exceptuados, siempre que estén debidamente identificados y autorizados. Se incluyen, además, ambulancias, carros de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y automotores destinados a la atención médica domiciliaria; los profesionales de la salud podrán circular durante la jornada si portan la debida identificación.

El decreto prevé otras excepciones relevantes, como los vehículos de fiscales, jueces, magistrados, procuradores y otras autoridades judiciales, únicamente en función de sus labores. También está permitida la circulación de vehículos de carga para la distribución de bienes y alimentos, carros fúnebres y aquellos que participen en cortejos fúnebres.

Por otra parte, quienes transiten por Ibagué de paso —provenientes de otras regiones— podrán circular por la ciudad hasta por 60 minutos, siempre que presenten el recibo de peaje correspondiente. Los vehículos para personas con movilidad reducida, transporte especial de pasajeros, motocicletas de vigilancia, personal operativo del transporte público y servicios de domicilio también figuran entre los exceptuados, bajo condiciones y documentación exigida. Los autos y motos que circulen por las variantes de Ibagué no tendrán restricción alguna.

En cuanto a tecnologías limpias, el decreto señala que los carros eléctricos, híbridos y aquellos movidos por Gas Natural Vehicular (GNV) pueden circular, siempre que tal información conste en la licencia de tránsito. No ocurre lo mismo con vehículos de combustible dual, como gasolina-GNV o diésel-GNV.

Quienes incumplan la medida estarán sujetos a la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, que implica una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la inmovilización del vehículo.

Como alternativa, durante toda la jornada estará habilitada una ciclovía por la carrera Quinta, entre las calles 10 y 76. Según cifras oficiales, en Ibagué hay registrados 262.783 vehículos, de los cuales 175.619 son motos. Por eso, la autoridad local invita a los ciudadanos a prever con anticipación sus traslados y usar medios alternativos para evitar sanciones y contribuir con la movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales excepciones del Día sin carro y sin moto en Ibagué?

Según el decreto municipal, pueden circular vehículos de Policía, Fuerzas Militares, organismos de seguridad, escoltas, prensa en labor, servicio oficial y diplomático, servicios públicos, ambulancias, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, autoridad judicial, carga de bienes y alimentos, carros fúnebres, personas con movilidad reducida, transporte especial de pasajeros, motocicletas de vigilancia, asistencia técnica, autos eléctricos e híbridos debidamente registrados y aquellos en tránsito por la ciudad hasta por 60 minutos con comprobante de peaje.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el Día sin carro y sin moto en Ibagué?

De acuerdo con el decreto, quien circule sin estar dentro de las excepciones será sancionado conforme a la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito. La multa es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y el vehículo será inmovilizado, por lo que se recomienda verificar las condiciones antes de salir durante esta jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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