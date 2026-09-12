Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Fredy Castillo Carrillo, más conocido como alias ‘Pinocho’, figura clave en el mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), reapareció públicamente este 12 de septiembre de 2026 en medio de la clandestinidad y tras la reciente muerte de alias ‘Bendito Menor’. En declaraciones concedidas a la periodista Salud Hernández, de Semana, Castillo dejó claro que estaría dispuesto a entregarse a las autoridades, siempre que se cumpla una condición específica: la expedición de una ley de sometimiento que establezca con claridad las reglas jurídicas para quienes, como él, decidan abandonar la organización armada.

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En la entrevista, Castillo reconoció tener una orden de captura vigente en Colombia y un requerimiento abierto en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. Pese a esta situación, quiso enviar un mensaje directo al presidente Abelardo de la Espriella, solicitando que el Gobierno promueva un marco legal que brinde garantías objetivas para el sometimiento a la justicia de personas involucradas en estructuras armadas ilegales. Según Castillo, la ausencia de esta ley incrementa la incertidumbre sobre el tiempo real de condena que tendría que cumplir, cuestión fundamental para tomar una decisión de esa magnitud.

“Estoy dispuesto a entregarme; sin embargo, me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento”, expresó Castillo. Además, indicó que aceptaría cumplir hasta cinco años de prisión, pero mostró su preocupación ante la posibilidad de enfrentar penas mucho más largas: “¿Quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia?”, fue su pregunta en el diálogo con Semana, resaltando así la importancia de las condiciones jurídicas previas para incentivar la desmovilización de otros integrantes de las ACSN.

En relación con la muerte de ‘Bendito Menor’, Castillo reveló que existían diferencias internas en el grupo, pues el fallecido se había distanciado de algunas decisiones estratégicas. Asimismo, cuestionó el proceso de diálogo impulsado durante el Gobierno de Gustavo Petro, debido a que, según su testimonio, nunca se concretaron garantías jurídicas que hicieran viable el sometimiento a la justicia para los miembros de su organización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es una ley de sometimiento y por qué la pide Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’?

Una ley de sometimiento, como la solicita Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, es una norma que fija las condiciones legales y garantías para que miembros de estructuras armadas ilegales puedan entregarse a las autoridades, enfrentar la justicia y recibir eventualmente beneficios jurídicos, en vez de esperar procesos judiciales ordinarios que pueden conllevar penas más severas.

¿Por qué Fredy Castillo Carrillo desconfía del proceso judicial sin una ley de sometimiento?

Fredy Castillo Carrillo manifestó su preocupación por la falta de claridad sobre las penas que podría enfrentar si se entrega sin una ley específica de sometimiento. Según su testimonio, teme ser condenado a penas de hasta 40 años de prisión, mientras que estaría dispuesto a cumplir cinco años si la ley estipula condiciones previamente conocidas y justas, lo que también podría motivar a otros miembros de las ACSN a seguir el mismo camino.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.