Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La construcción de la calle 103 en Ibagué ya está en marcha, luego de años de espera y preparativos que incluyeron estudios, diseños y trámites contractuales. El proyecto, considerado clave para la movilidad de la ciudad, permitirá crear una nueva y amplia conexión entre el sector de Tolima Grande y la importante arteria vial hacia el Aeropuerto Perales. La inversión destinada a esta obra supera los $37.000 millones, de acuerdo con los datos presentados en la información oficial del contrato de ejecución.

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La nueva vía tendrá aproximadamente 1.500 metros de longitud, comenzando a la altura de la carrera 1B, en el barrio Tolima Grande, y finalizará en la glorieta de acceso al aeropuerto, ubicada en el sector de Santa Cruz. Según los cronogramas establecidos por la Unión Temporal Vial 103, entidad encargada del contrato, la obra tiene un plazo estimado de 12 meses para su ejecución. Esto implica que, si no surgen retrasos, la entrega podría darse aproximadamente un año después del inicio efectivo de los trabajos, aunque la fecha definitiva dependerá del avance en cada fase y de posibles ajustes que se requieran durante la construcción.

La expectativa de la ciudadanía gira en torno a cuándo estará lista esta infraestructura y los beneficios concretos que traerá para los ibaguereños, especialmente en términos de facilitar el desplazamiento entre el norte y el sur de la ciudad. El impacto del proyecto será especialmente notorio en las comunas 7, 8 y 9, sectores que actualmente requieren mejores alternativas de conectividad.

El alcance de la intervención va más allá de habilitar un nuevo tramo vial. Incluye la construcción de un puente de unos 90 metros, así como la edificación de un pontón y un box culvert (estructura que permite el paso de agua por debajo de la carretera), infraestructuras fundamentales para manejar las corrientes hídricas de la zona. Además, se instalarán sistemas de drenaje pluvial, ciclorrutas, andenes y alumbrado público. Todo está diseñado para que el corredor vial funcione adecuadamente desde el primer día.

La ejecución de la calle 103 representa un avance para mejorar la conexión de Tolima Grande con el aeropuerto y la movilidad en Ibagué. Mientras las máquinas ya operan en septiembre, la comunidad permanece atenta al desarrollo de las obras y al estricto cumplimiento del calendario planteado.

¿Cuándo estará lista la calle 103 de Ibagué y cuáles son sus etapas?

El contrato establece un lapso de 12 meses para la ejecución, por lo que se espera que la vía esté terminada aproximadamente un año después del comienzo de las obras. Sin embargo, la entrega final estará sujeta al avance de las diferentes etapas y posibles ajustes durante la construcción.

¿Qué es un box culvert y por qué es relevante en la obra de la calle 103 de Ibagué?

Un box culvert es una estructura rectangular de concreto que permite el paso de corrientes de agua por debajo de una vía. Es fundamental en la calle 103 para asegurar el manejo adecuado de aguas lluvias y mantener la estabilidad y durabilidad de la nueva carretera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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