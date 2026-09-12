Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una empleada que desempeñaba el cargo de cajera en una tienda de la marca Zara ubicada en el centro comercial Unicentro, en la ciudad de Bogotá, dio a conocer por medio de varios videos una situación que calificó como “humillante” tras finalizar su jornada laboral. Según su testimonio, en el momento de concluir sus labores le fue solicitado por parte de una encargada que entregara de manera inmediata los zapatos que le habían sido entregados como dotación, es decir, aquellos destinados para el uso durante su horario de trabajo.

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La trabajadora relató que, al no llevar consigo otro par de zapatos para cambiarse, explicó su situación a la persona a cargo con la esperanza de poder conservar el calzado hasta llegar a casa. Sin embargo, la respuesta que recibió fue negativa y, de acuerdo con su denuncia, le indicaron que no importaba si debía regresar descalza a su vivienda. La joven hizo evidente su malestar en uno de los videos grabados en las afueras de la tienda, donde mostró que, tras retirarle los zapatos de dotación, quedó completamente descalza en la calle mientras otras personas atestiguaban la escena.

En su relato, la empleada responsabilizó a la gerente general encargada de exigir la devolución del calzado en ese momento específico. Añadió, además, que esa persona habría actuado con desdén y hasta burlas frente a su situación, lo que la llevó a considerar el trato como una muestra de falta de humanidad. Según las grabaciones, subrayó que no entendía por qué no se le permitió entregar los elementos de dotación al día siguiente, y expresó la vergüenza y el dolor que le causó caminar por la calle bajo la mirada de desconocidos.

Más tarde, desde su vivienda, la trabajadora publicó un segundo video en el que manifestó seguir afectada por lo sucedido, señalando que el episodio le había provocado temblores y ansiedad. Dijo que, a pesar de intentar tranquilizarse, el sentimiento de humillación persistía. En sus palabras, recurrió al espacio público digital para dejar constancia de lo ocurrido y solicitar justicia ante el hecho que describió como sin precedentes en su vida.

Hasta ahora, según la información consultada para esta publicación, no existe una respuesta oficial de Zara respecto a las afirmaciones hechas por la empleada. Las circunstancias descritas se corresponden únicamente con la versión brindada por la trabajadora y no se tiene registro de comentarios o comunicados institucionales sobre el caso.

¿Qué ocurrió exactamente en el caso de la empleada de Zara en Unicentro Bogotá?

De acuerdo con los videos publicados por la trabajadora, el episodio se originó cuando una encargada de la tienda le exigió devolver los zapatos de dotación al terminar su turno. Al no tener otros zapatos, la empleada quedó descalza en la vía pública, situación que relató como humillante y que originó su denuncia en redes sociales.

¿Cuál fue la respuesta de Zara ante la denuncia de la trabajadora sobre los zapatos de dotación?

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no se cuenta con una respuesta oficial de Zara frente a la denuncia hecha por la empleada. Solo se tiene la versión entregada públicamente por la trabajadora a través de sus videos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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