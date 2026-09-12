Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora Adriana Magali Matiz se refirió públicamente al reciente asesinato de María Mercedes Díaz Perdomo, hecho que ocurrió en el municipio de Venadillo. La mandataria expresó un rechazo categórico ante este crimen, enfatizando que detrás de la tragedia hay una familia gravemente afectada y una comunidad entera que exige respuestas y justicia. De acuerdo con la información de la Gobernación del Tolima, se adoptaron medidas inmediatas para esclarecer los hechos: se propuso elevar ante el Comité de Orden Público la solicitud de una recompensa de hasta 50 millones de pesos destinada a quienes entreguen datos que permitan identificar y capturar a los autores del homicidio.

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Adriana Magali Matiz señaló en su declaración que “rechazamos con absoluta contundencia el asesinato cruel y despiadado de María Mercedes Díaz Perdomo”, dejando claro que este tipo de hechos no pueden quedar impunes. Además, destacó que la víctima era madre cabeza de hogar, desempeñaba labores en el sector rural y estaba vinculada con el turismo rural en Venadillo, lo que evidencia el impacto social y económico del crimen para la región.

En sus palabras, la gobernadora subrayó el dolor irreparable que enfrenta la familia de la víctima y cómo la comunidad se encuentra en estado de conmoción e indignación. “Detrás de este crimen hay una familia que hoy enfrenta un dolor irreparable y una comunidad que reclama respuestas y justicia”, reiteró Matiz, visibilizando la demanda social de avances en las investigaciones y sanción para los responsables.

Por otra parte, la Secretaría de la Mujer del Tolima hizo público que se mantiene atenta al desarrollo del caso y colabora con las autoridades investigativas. Asimismo, la entidad indicó que ha dispuesto de sus denominadas duplas psico-jurídicas, equipos de apoyo compuestos por profesionales en psicología y en derecho, para acompañar y asistir a la familia durante esta situación.

El proceso judicial continúa, mientras la administración departamental persiste en la búsqueda de información que pueda llevar a esclarecer el asesinato de María Mercedes Díaz Perdomo y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

¿Cuál es el propósito de la recompensa anunciada por la gobernadora del Tolima?

La recompensa de hasta 50 millones de pesos anunciada por la gobernadora Adriana Magali Matiz tiene como objetivo principal motivar a la ciudadanía a aportar información clave que permita identificar y capturar a las personas responsables del asesinato de María Mercedes Díaz Perdomo en Venadillo. La medida busca agilizar el proceso investigativo y lograr resultados concretos para hacer justicia.

¿Qué apoyo ofrece la Secretaría de la Mujer del Tolima a la familia de la víctima?

La Secretaría de la Mujer del Tolima, de acuerdo con la información difundida, acompaña a la familia de María Mercedes Díaz Perdomo mediante la disposición de duplas psico-jurídicas. Estos equipos están integrados por profesionales en psicología y derecho, y su función es brindar apoyo emocional y asesoría legal durante el proceso posterior al crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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