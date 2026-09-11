En Bogotá se presentó un caso de violencia de género en plena vía pública, en el que la afectada fue Hasli Jáuregui, una modelo y creadora de contenido, golpeada por su pareja. La joven mostró el video que evidencia la agresión que sufrió y detalló los maltratos físicos y emocionales que denuncia haber sufrido durante su turbia relación.

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La grabación muestra al sujeto, identificado como Santiago Pardo, lanzarle un bolso a Jáuregui, quien intenta defenderse poniendo sus manos. El hombre, vestido con una chaqueta azul y bluyín, también le dio dos patadas y la empujó.

Pardo patea el bolso de la modelo y luego la hala a ella. Un hombre, que salía de lo que parecería un estacionamiento, se percató de la situación y se quedó observando, aunque no intercedió.

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#URGENTE. Sujeto llamado Santiago Pardo quedó captado por cam/seguridad agrediendo salvajemente a su pareja sentimental, la modelo Hasli Jáuregui, en vía pública de Bogotá. Hechos ocurridos el pasado 10SEP; tras el ataque, la víctima ha recibido intimidaciones y teme por su vida. pic.twitter.com/8ClgALm0oP — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 11, 2026

Modelo dio detalles de la agresión que sufrió por parte de su pareja, en Bogotá

A través de redes, Jasli Jáuregui aseguró que el video en el que la golpean “no es ni el 20 % de todo lo que pasó”. Ella ha dicho que su relación con Pardo ha sido de sometimientos a maltratos psicológicos y lo asocia a su oficio como modelo en plataformas explícitas.

Él ya ha tenido actitudes súper agresivas, súper amenazantes conmigo”, dijo Jáuregui.

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La joven no ocultó que se dedica a la creación de contenido para adultos, pero quienes consumen su material son ajenas a ella. Sin embargo, aseguró que solo por trabajar en eso, su pareja envió sus fotos íntimas a su familia.

“Coge y manda mis fotos íntimas a mi familia, a mi mamá… ya fue demasiado”, sentenció la mujer.

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