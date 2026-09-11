Por: Portal Bogotá

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Este sábado 12 de septiembre de 2026, varios barrios de Bogotá tendrán cortes de luz debido a trabajos que Enel Colombia, empresa encargada del suministro de energía, realizará para el mantenimiento y mejora de las redes en estas zonas. La medida afecta a distintas localidades de la ciudad y responde a labores programadas para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

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De acuerdo con información publicada por Bogotá.gov.co, los cortes de luz se desarrollarán en horarios y sectores específicos. En la localidad de Fontibón, la suspensión tendrá lugar desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., en el barrio Granjas de Techo, exactamente de la carrera 67 a la carrera 69, entre la calle 12 y la calle 14. Mientras tanto, en Rafael Uribe Uribe, el corte está programado de 8:15 a. m. hasta 12:30 p. m. y afecta al barrio Cerros de Oriente, puntualizando desde la calle 47 Sur a la calle 49 Sur entre carrera 2 y carrera 4.

En la localidad de Suba se programaron dos intervenciones. El barrio Lombardía quedará sin servicio desde la medianoche hasta las 6:00 a. m., entre la carrera 105 y la carrera 108 (calles 142 a 144). También habrá otro corte en Suba, de 9:00 a. m. hasta 5:00 p. m., en el barrio San José de Bavaria (carrera 66 a 68, calles 169 a 171). Por su parte, en Usaquén, el barrio Tibabita Rural experimentará suspensión de energía desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m., abarcando de la calle 189 a la calle 201 entre carrera 6 y carrera 8. Además, está previsto otro corte en Tibabita, mismo horario, entre la calle 187 y la calle 192, carreras 6 a 9.

Enel Colombia, responsable de estos cortes, ha publicado una serie de recomendaciones para disminuir los inconvenientes que puedan causar estos trabajos. Entre las sugerencias figuran desconectar electrodomésticos para prevenir daños, organizar las actividades personales considerando los horarios de corte y evitar abrir la nevera repetidas veces durante la suspensión del suministro para conservar alimentos en buen estado. También es importante permitir el ingreso del personal técnico autorizado, verificando siempre su identidad llamando al número oficial proporcionado por la empresa.

Las suspensiones de energía eléctrica como estas son parte del mantenimiento programado que busca prevenir daños mayores y asegurar la prestación continua del servicio. Ante cualquier duda sobre la identidad del personal de Enel Colombia o el motivo de los trabajos, la compañía recomienda a los vecinos comunicarse directamente con sus líneas de atención para evitar fraudes.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este 12 de septiembre de 2026?

Los barrios que tendrán cortes de luz este sábado 12 de septiembre son Granjas de Techo (Fontibón), Cerros de Oriente (Rafael Uribe Uribe), Lombardía y San José de Bavaria (Suba), y Tibabita Rural y Tibabita (Usaquén). Cada interrupción está programada en horarios y zonas específicas, según lo anunciado por Enel Colombia y Bogotá.gov.co.

¿Cuáles son las recomendaciones de Enel Colombia para afrontar los cortes de energía?

Las sugerencias principales incluyen desconectar electrodomésticos para evitar daños, planificar actividades personales teniendo en cuenta los horarios sin servicio, conservar alimentos no abriendo la nevera repetidamente y permitir el ingreso del personal técnico de Enel Colombia, validando siempre su identidad. Estas medidas ayudan a disminuir riesgos y asegurar el correcto desarrollo de las labores de mantenimiento eléctrico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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