Por: Portal Bogotá

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La jornada especial de vacunación que se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre de 2026, en Bogotá, representa una oportunidad clave para que niños, niñas, adolescentes y adultos completen su esquema de inmunización. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría Distrital de Salud, estarán habilitados varios puntos de vacunación en la ciudad, donde usted puede acudir con su documento de identidad para iniciar, continuar o terminar el esquema recomendado.

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Este evento tiene como objetivo principal prevenir enfermedades de alto impacto en salud pública, tales como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. Además, se destaca la disponibilidad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida específicamente a niñas y niños entre los 9 y 17 años, una intervención enfocada en la protección temprana contra enfermedades futuras.

La importancia de acceder a este tipo de jornadas radica en la necesidad de mantener inmunizadas a las diferentes poblaciones, lo que contribuye a evitar brotes y complicaciones asociadas a enfermedades prevenibles. La Secretaría Distrital de Salud subraya que, para la vacunación contra la fiebre amarilla en mujeres gestantes y personas mayores de 60 años, es obligatorio acudir a los puntos de atención autorizados. Estos lugares están adecuadamente dotados y cuentan con valoración médica, así como acompañamiento especializado, todo con el fin de garantizar condiciones seguras durante la aplicación de la vacuna a las personas priorizadas.

Para facilitar la localización de los puntos más cercanos, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) han dispuesto un listado actualizado disponible en línea. Este recurso permite consultar de manera sencilla la red de puestos habilitados, incluidas las Instituciones Prestadoras de Salud que ofrecen servicios de vacunación. La Secretaría Distrital de Salud recomienda utilizar la plataforma ‘Mapas Bogotá’, donde usted puede buscar la palabra ‘vacunación’, seleccionar la opción respectiva y navegar de forma interactiva para ubicar el punto que mejor se adecúe a sus necesidades. Se aconseja anotar la dirección y horarios, y asistir portando siempre su documento de identidad.

Todo este esfuerzo busca fortalecer las coberturas de inmunización en la capital y proteger la salud de quienes residen en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, de acuerdo con lo informado oficialmente por la Secretaría Distrital de Salud.

¿Cómo ubicar puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 12 de septiembre?

Para encontrar el punto de vacunación habilitado más cercano en Bogotá, usted debe ingresar a la plataforma Mapas Bogotá, escribir ‘vacunación’ en el buscador y elegir la opción de instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación. De esta manera, podrá consultar en tiempo real las direcciones y horarios de atención de cada punto disponible.

¿Cuáles vacunas están incluidas en la jornada de vacunación en Bogotá este sábado?

La jornada de vacunación en Bogotá, según la Secretaría Distrital de Salud, incluye la aplicación de biológicos contra enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y Virus del Papiloma Humano (VPH), destinada a niños, niñas y adolescentes, además de la fiebre amarilla para gestantes y adultos mayores, con atención especializada en puntos autorizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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