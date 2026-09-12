De la Espriella respondió este sábado a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, uno de los comandantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), después de que el señalado cabecilla manifestara que está dispuesto a entregarse a la justicia.
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A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario les pidió a los ministros de Defensa y Justicia coordinar el sometimiento de Castillo en un plazo de una semana.
“Coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”, escribió De la Espriella en su red social.Lee También
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En esa conversación, el comandante de las ACSN aseguró que estaría dispuesto a presentarse ante las autoridades, pero planteó como condición que exista una ley de sometimiento que establezca previamente las condiciones jurídicas que enfrentaría.
Castillo también manifestó su preocupación por la posibilidad de recibir una condena de hasta 40 años de prisión y sostuvo que no quiere entregarse sin conocer cuál sería su situación ante la justicia.
Señores ministros de Defensa y de Justicia, @mindefensa y @MinjusticiaCo, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto.
Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa… pic.twitter.com/RwY8klng69
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 12, 2026
“Aquí no hay negociaciones”: la respuesta de De la Espriella
De la Espriella fue contundente frente a las condiciones planteadas por el señalado integrante de las ACSN. El jefe de Estado aseguró que el Gobierno no contempla negociaciones, dilaciones ni exigencias para concretar el sometimiento.
“Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias”, afirmó el presidente.
De la Espriella también advirtió qué ocurriría si Castillo decide no entregarse y continúa enfrentando a las autoridades: “Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde”, agregó.
De esta manera, el Gobierno puso un plazo concreto sobre la mesa después de que ‘Pinocho’ expresara públicamente su disposición a someterse, aunque con condiciones.
El pronunciamiento también marca una diferencia entre la postura del señalado cabecilla y la del Ejecutivo: mientras Castillo pide garantías jurídicas antes de presentarse, el presidente sostiene que no habrá nuevas exigencias ni negociaciones.
‘Pinocho’ había dicho que está dispuesto a entregarse
La declaración de De la Espriella tiene como antecedente directo la entrevista que Fredy Castillo entregó a Semana desde el lugar donde permanece escondido.
(Vea también: Así se financian las autodefensas de ‘Bendito menor’: dicen que no es con coca)
En la conversación, el comandante de las ACSN afirmó que quiere someterse a la justicia colombiana y resolver también su situación ante Estados Unidos, donde, según dijo, tiene un requerimiento relacionado con narcotráfico.
Castillo sostuvo que una eventual entrega debería estar acompañada por una ley que determine las penas y las condiciones para los integrantes de la organización que decidan abandonar las armas.
“Estoy dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías”, manifestó durante la entrevista.
El hombre también aseguró que estaría dispuesto a cumplir cinco años de prisión y planteó que una legislación de este tipo podría facilitar que otros integrantes de las ACSN opten por entregarse.
La situación se conoce pocos días después de la muerte de alias ‘Bendito Menor’, otro de los integrantes de las ACSN, durante una operación de la Fuerza Pública.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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