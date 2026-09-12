Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias ‘Pinocho’, contó detalles de la relación que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) mantenían con alias ‘Bendito menor’, dado de baja recientemente durante una operación de la Fuerza Pública.

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En entrevista con la periodista Salud Hernández, de Semana, Castillo aseguró que conocía a ‘Bendito menor’ desde hacía varios años y explicó que este había trabajado para la organización.

Según su relato, ‘Bendito menor’ fue nombrado como vocero y representante de las ACSN para participar en el proceso de paz que la estructura adelantó durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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Castillo aseguró que él también fue designado como vocero y que ambos tenían la tarea de participar en las conversaciones con el Ejecutivo.

“Lo conocí una vez porque mi hermano, alias Muñeca, la cabeza principal de la organización, lo nombró vocero y representante, como a mí, para llevar el proceso de paz que había con el anterior Gobierno”, afirmó.

De acuerdo con Castillo, ‘Bendito menor’ también tenía presencia en La Guajira y ejercía control territorial entre Riohacha y Maicao.

“Era difícil de controlar”: las diferencias con ‘Bendito menor’

La relación entre ‘Bendito menor’ y otros integrantes de las ACSN habría comenzado a deteriorarse por la manera en que, según Castillo, el hombre actuaba dentro de la organización.

El señalado comandante afirmó que varios integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra intentaron que ‘Bendito menor’ acudiera a reuniones para hablar sobre sus actuaciones, pero no atendió los llamados.

“A Bendito menor se le enviaron varias razones, pero era difícil de controlar porque tomaba sus decisiones solo”, aseguró Castillo.

Según su versión, el fallecido integrante de las ACSN también utilizaba las redes sociales para mostrar armas, vehículos y realizar amenazas, algo que, de acuerdo con Castillo, podía afectar el proceso de paz que adelantaba la organización con el Gobierno.

“Siempre hacía sus cosas mal hechas. Le gustaba publicar su vida en redes sociales, mostrar cosas. Aparecía con sus fusiles, en camionetas, amenazando; graves delitos”, dijo.

También afirmó que se intentó mantener a ‘Bendito menor’ vinculado al proceso de diálogo y evitar que aumentaran los hechos violentos en La Guajira.

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‘Pinocho’ se distanció de ‘Bendito menor’ y dijo que no ayudó a localizarlo

La situación habría llegado a un punto en el que Castillo decidió tomar distancia de ‘Bendito menor’, a quien describió como una persona que no respondía a las decisiones de la organización.

“Entonces ya yo tomé —gesto de distancia con las manos— con el tipo, porque era difícil una persona que se maneje sola, que no la controla nadie. Eso es un problema para todos”, relató durante la entrevista.

Según contó, la última vez que habló con ‘Bendito menor’ fue cuando un delegado del Gobierno Petro buscaba un acercamiento con el hombre, pues en ese momento se creía que estaba en Venezuela.

Castillo aseguró que tampoco ayudó a las autoridades a localizarlo.

Ante la pregunta de Salud Hernández sobre si las ACSN habían colaborado para que la Policía encontrara a ‘Bendito menor’, respondió que no.

“No, de mi parte no tengo ese principio. Si uno quisiera, va por él; es más fácil. No lo hicimos”, afirmó.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.