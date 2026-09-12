El criminal habló sobre el funcionamiento de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y reveló detalles sobre la forma en la que, según su versión, la organización obtiene recursos para mantenerse.

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(Vea también: Jefe de ‘Bendito menor’ envió mensaje a De la Espriella; dio entrevista desde escondite)

El comandante de la estructura armada concedió una entrevista desde la clandestinidad a la periodista Salud Hernández, de Semana, en la que también se refirió a la muerte de alias ‘Bendito menor’, al proceso de diálogo que tuvo la organización durante el Gobierno de Gustavo Petro y a su eventual intención de someterse a la justicia.

Uno de los asuntos que abordó fue precisamente el tamaño de las ACSN y la manera en que se financian.

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Ante la pregunta de Hernández sobre cuántas personas integran actualmente la organización, Castillo aseguró: “Aquí hay un promedio de casi 800 hombres; es lo que tiene la organización”, afirmó el señalado comandante.

La periodista también le preguntó cómo obtiene recursos la estructura, teniendo en cuenta que en la Sierra Nevada no existe una actividad de cultivo de coca que pueda explicar por sí sola la financiación del grupo.

Castillo aseguró que las fuentes de dinero son diferentes y mencionó actividades relacionadas con el sector empresarial, el turismo y el narcotráfico.

“Turismo, empresarios y ‘peajes’”: así explicó la financiación alias ‘Pinocho’

De acuerdo con la versión entregada por alias ‘Pinocho’, las ACSN reciben aportes del sector empresarial y también obtienen recursos de actividades relacionadas con el turismo.

“El turismo y el narcotráfico pagan un impuesto”, aseguró Castillo durante la conversación.

El comandante también reconoció que la organización hace cobros en determinadas rutas. Ante la pregunta de Salud Hernández sobre si las ACSN cobran ‘peaje’, respondió afirmativamente.

“Correcto. La organización cobra peaje”, manifestó.

El señalado integrante de la organización también aseguró que ni él ni el grupo son propietarios de embarcaciones utilizadas para transportar droga. “A veces cogen lanchas con droga y dicen que son mías, del grupo, pero es totalmente falso”, afirmó.

‘Pinocho’ negó ser narcotraficante y habló de la droga que sale por Santa Marta

Durante la entrevista, Salud Hernández le preguntó directamente a Castillo por el tráfico de drogas y por las acusaciones que existen en su contra. El hombre negó ser narcotraficante y aseguró que nadie podría demostrar que él haya enviado cargamentos de droga.

“No soy narcotraficante. Nadie puede decir que envié tantos kilos, una lancha, porque es falso”, sostuvo.

Castillo reconoció, además, que el Gobierno de Estados Unidos lo requiere por un caso relacionado con narcotráfico. Según dijo, estaría dispuesto a someterse a la justicia de ese país para aclarar su situación.

“El Gobierno de Estados Unidos me pidió por narcotráfico; me imagino que en su momento estaré dispuesto a someterme a la justicia y aclarar mi tema en ese país”, afirmó.

Hernández también le preguntó si la droga salía por los puertos de Santa Marta y Barranquilla. Castillo respondió que, según su conocimiento, la salida se producía por Santa Marta y negó que Barranquilla estuviera involucrada.

La entrevista se conoció después de la muerte de alias ‘Bendito menor’ y en medio de la presión del Gobierno sobre las estructuras armadas que delinquen en distintas regiones del país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.