Por: El Espectador

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María Consuelo Araújo, embajadora de Colombia en Estados Unidos, inició formalmente su gestión diplomática en ese país con reuniones clave enfocadas en las prioridades compartidas por ambos gobiernos. De acuerdo con lo informado por la embajada colombiana, el primer encuentro relevante se dio con el Departamento de Guerra estadounidense, donde Araújo sostuvo una cita con Joseph Humire, subsecretario de esa dependencia. Estos primeros contactos formaron parte de una estrategia alineada con la administración de Donald Trump en Estados Unidos y los lineamientos marcados desde la Casa de Nariño bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Durante el encuentro, las delegaciones acordaron definir la hoja de ruta sobre temas sensibles para ambos países, principalmente la lucha contra el narcotráfico y las nuevas directrices en materia de política de paz en Colombia, las cuales han experimentado un cambio profundo, según lo establecido en la reunión. La embajada en Washington calificó el espacio como crucial para discutir "la agenda de seguridad de Colombia y Estados Unidos y las oportunidades para profundizar la cooperación en prioridades bilaterales". En esta ocasión, también participó el viceministro de Defensa colombiano, Ruddy Arias, quien aportó elementos técnicos para el desarrollo de estas estrategias conjuntas.

Araújo, además de sus reuniones institucionales, lideró un diálogo en el Atlantic Council con representantes de los sectores público y privado. Allí, la discusión giró en torno a los pasos siguientes para fortalecer los lazos bilaterales, centrándose en la recuperación económica de Colombia, el estímulo al comercio y la inversión, así como en el robustecimiento de la cooperación en seguridad, una base histórica de la relación entre ambos países.

Los movimientos de la nueva embajadora siguieron a la reciente entrega de credenciales oficiales, acto que la acreditó como representante del gobierno De la Espriella ante el gobierno de Estados Unidos. Aunque su agenda estaba planeada para inicios del mes, debió ser ajustada tras la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, a Barranquilla el 8 de septiembre. Rubio tuvo un extenso diálogo con el presidente colombiano y su canciller, en el que se firmaron acuerdos preliminares de entendimiento bilateral. En adelante, la gestión de Araújo contempla la reducción de aranceles en coordinación con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y la continuidad de reuniones de alto nivel para profundizar la agenda bilateral.

¿Cuáles fueron los principales temas tratados entre la embajadora de Colombia y el Departamento de Guerra de Estados Unidos?

La agenda se centró en la cooperación en seguridad, la lucha contra las drogas y el ajuste de la política de paz colombiana. Según la embajada, ambos países trazaron estrategias conjuntas que buscan fortalecer la relación bilateral en estos frentes prioritarios y definir nuevas líneas de acción en seguridad y paz.

¿Cómo influye la relación bilateral Colombia-Estados Unidos en la política comercial y de inversión?

La relación busca promover la recuperación económica de Colombia mediante el aumento del comercio y la inversión extranjera. Según lo discutido en el Atlantic Council, el robustecimiento del comercio bilateral y la reducción de aranceles figuran como prioridades, junto al fortalecimiento de la histórica cooperación en materia de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.