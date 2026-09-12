Por: France 24

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El presidente de Líbano, Joseph Aoun, realizó una relevante visita a la localidad de Nabatieh, ubicada a solo 11 kilómetros de la frontera con Israel, una zona que ha sufrido graves bombardeos por parte del Ejército israelí en los últimos días. Custodiado por una delegación militar y miembros de agencias de seguridad nacional, la presencia de Aoun marcó la primera vez que el mandatario acude al sur del país desde el inicio de la guerra. Durante su recorrido, de acuerdo con France24 y agencias internacionales, Aoun aseguró a los habitantes que actualmente no existen negociaciones activas con Israel, tras los ataques que dejaron al menos 29 víctimas fatales en dos semanas, incluyendo una tragedia familiar de 12 personas.

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Ante la comunidad, Aoun expresó: "Estamos de su lado y estamos analizando cómo brindarles todos los servicios necesarios para que puedan permanecer aquí de manera segura", un mensaje dirigido a calmar la angustia generada por los bombardeos. Sin embargo, durante su visita, el presidente también enfrentó críticas y expresiones de descontento por parte de pobladores que acusan abandono por parte del Gobierno libanés.

Según cifras citadas por France24, desde marzo más de 4.000 personas han muerto y se calcula que más de un millón han sido desplazados por los ataques de Israel en territorio libanés. Aoun recorrió los alrededores en caravana, inspeccionó daños y se comprometió tanto a lograr la retirada de Israel como a reconstruir las zonas devastadas, destacando que gran parte de la infraestructura local, incluyendo escuelas y edificios gubernamentales, ha quedado destruida.

El conflicto se ha intensificado en torno a zonas estratégicas, como la cresta de Ali al-Taher, ubicada cerca de Nabatieh. El 3 de septiembre, Israel anunció que había tomado el "control operativo" de esta montaña, desde donde se dominan áreas clave del sureste de Líbano. Posteriormente, funcionarios israelíes afirmaron haber destruido una vasta red de túneles de Hezbolá, el movimiento que controla parte del sur del país. Las explosiones ocasionadas por esta operación fueron tan fuertes que el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un sismo de magnitud 4,1 en la región.

En medio de este panorama, las negociaciones promovidas por Estados Unidos entre Israel y Líbano, con miras al retiro ordinario de las tropas israelíes y el desarme de Hezbolá en zonas piloto, han sido pospuestas para octubre, según confirmó el Departamento de Estado estadounidense. Una reunión alternativa ha sido citada en Washington para discutir el cumplimiento del acuerdo marco firmado el 26 de junio. Sin embargo, el proceso permanece bloqueado: Hezbolá rechaza entregar sus armas y el gobierno israelí condiciona la retirada de sus fuerzas a ese paso previo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Israel y Líbano no han llegado a un acuerdo sobre la retirada de tropas en el sur?

De acuerdo con información de France24 y agencias citadas, el bloqueo entre Israel y Líbano se debe a que Hezbolá no acepta el desarme, requisito previo puesto por Israel para retirar sus tropas del sur libanés. Aunque existe un acuerdo marco, considerado por Estados Unidos como el "único mecanismo viable" para restaurar la soberanía de Líbano, este proceso se ha estancado por la falta de consenso y la desconfianza mutua.

¿Qué importancia tiene la cresta de Ali al-Taher en el conflicto entre Israel y Hezbolá?

La cresta de Ali al-Taher es una posición estratégica en el sureste del Líbano, ya que controla vistas hacia varias rutas militares y localidades clave. Según los reportes, Israel tomó control operativo de esta montaña y destruyó túneles subterráneos de Hezbolá construidos en su interior. Esto ha intensificado el conflicto en la región, pues tanto el control geográfico como la destrucción de infraestructuras subterráneas son elementos cruciales en la dinámica militar entre ambos actores.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.