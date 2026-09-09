Dos periodistas de un canal de televisión libanés resultaron heridos mientras cubrían los ataques israelíes en el sur del Líbano. El hecho ocurrió en Nabatieh y se suma a otros casos recientes de comunicadores afectados durante la cobertura del conflicto en la región.

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Según recogió El Tiempo, los afectados fueron el corresponsal Ali Chbib y el camarógrafo Mohammed Barjawi, ambos de Al-Manar TV. Los dos se encontraban en la zona cuando un dron israelí impactó contra un estacionamiento y los escombros que salieron despedidos alcanzaron a los comunicadores.

De acuerdo la información citada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), los trabajadores de prensa fueron llevados a un hospital después del incidente. Posteriormente, recibieron el alta médica.

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El episodio ocurrió mientras los periodistas cubrían para el noticiero vespertino los ataques registrados en el sur del Líbano. La situación volvió a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan los equipos de prensa que trabajan en las zonas afectadas por el conflicto.

🚨 Israel bombardeó el Líbano mientras el periodista Ali Shabib, de la cadena Al-Manar, y su camarógrafo Mohammed Barjawi, se encontraban en cercanías del lugar alcanzado. Ambos se encuentran hospitalizados. pic.twitter.com/UuDNaV9iQE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 8, 2026

Otros periodistas heridos en Líbano

El mismo periodo dejó otro caso en la Franja de Gaza. Ali Jahjouh, periodista y productor palestino de Al-Mayadeen, sufrió heridas cuando se dirigía a cubrir una noticia cerca del campo de refugiados de Al-Shati, en la ciudad de Gaza.

Jahjouh contó al CPJ que un dron impactó cerca de su ubicación y que varios fragmentos de metralla quedaron alojados en su cuerpo. Su caso se suma al de Ezaldin Albtesh, reportero del periódico Al-Rai, quien había resultado herido aproximadamente dos semanas antes en el barrio de Shuja’iyya.

De acuerdo con el relato entregado por Albtesh al organismo, un dron israelí lanzó un explosivo cerca de él, provocándole contusiones y heridas. El periodista recibió atención inicialmente en el Hospital Bautista Al-Ahli y luego fue trasladado al Complejo Médico Al-Shifa.

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