El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult...
En un panfleto que hicieron circular este viernes por canales digitales, y que publicaron en su propia cuenta de X, la agrupación ilegal armada, Ejército Gaitanista de Colombia, recriminó al periodista Norbey Valle David, de la cadena Caracol Radio en Medellín, por su labor informativa, principalmente en el norte de Antioquia.
(Siga leyendo: Periodista asesinado en Cúcuta indagaba nexo entre narco y senador)
La veracidad de la intimidación, que los ilegales matizan como “una alerta”, fue confirmada al comunicador por el mismo Ejército Nacional. En la comunicación, el grupo ilegal rechaza la atribución que le hizo la Décimo Séptima Brigada de ser los responsables de la muerte del soldado profesional Duván Saurith Castro, este miércoles en Dabeiba.
“En esta misma región, el periodista Norbey Valle David publica con frecuencia videos (…) en donde sindica al Ejército Gaitanista (…) Esta alerta no debe ser interpretada como una amenaza para este periodista (…) solo queremos que no se quebrante la buena fe de la opinión pública con datos falsos (…)”, dijo el grupo criminal, que de acuerdo con las autoridades funciona bajo la sombrilla del Clan del Golfo.Lee También
Las irónicas felicitaciones de Petro a De la Espriella por la victoria sobre Iván Cepeda Reportan más de 100 nombramientos en solo un día en la Cancillería a poco de que Petro deje el poder Comité promotor archiva revocatoria contra alcaldesa de La Mesa al no reunir firmas requeridas para el proceso Hospital Federico Lleras de Ibagué activa plan de contingencia por alta ocupación en urgencias durante festividades
Óscar Yesid Zapata, defensor de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz, rechazó esta nueva intimidación y reiteró el riesgo que en el país están corriendo los comunicadores y líderes sociales por los reiterados ataques violentos y amenazas de los que están siendo objeto en el cumplimiento de sus labores.
“Los periodistas cumplen una función fundamental para la democracia. Estamos preocupados porque la prensa está siendo objeto de una violencia sistemática y esto en una democracia no puede ser permitido”, señaló.
Diferentes periodistas han expresado su respaldo y solidaridad con el comunicador intimidado y piden a los actores armados ilegales respetar el ejercicio informativo. Así mismo, reiteran al Gobierno Nacional garantizar su labor y proteger las vidas de los comunicadores.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO