Este martes 9 de junio, la Policía de Cúcuta confirmó la captura de tres personas señaladas de participar en el homicidio del periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta. Los detenidos fueron ubicados cerca de la Terminal de Transporte y se trata de dos hombres y una mujer.

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Según explicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, uno de los hombres sería el autor material del homicidio. Su identificación se logró gracias a los tatuajes que coinciden con los registrados en cámaras de seguridad. “La Policía Nacional, en trabajo con la Fiscalía, dio uno de los resultados más importantes, 48 horas después del homicidio del periodista Cristian Herrera. Logramos la captura de los presuntos autores materiales del homicidio, quienes son alias ‘Demonio’, quien sería el sicario; alias ‘Wilmer’, un taxista, y alias ‘Angélica’”, dijo el oficial en declaraciones citadas por Noticias Caracol.

El trabajo investigativo incluyó el análisis de más de 400 horas de video, con el fin de establecer la planeación del crimen. Los capturados, presuntamente vinculados a una banda liderada por alias ‘Porras’, estarían directamente relacionados con la ejecución del homicidio, pero las autoridades continúan tras el autor intelectual. “Queremos llegar al determinador, al autor intelectual de este homicidio”, señaló Ojeda.

Así mismo, dieron a conocer que Herrera no había recibido amenazas recientes. El periodista trabajaba como asesor en la Secretaría de Seguridad de Cúcuta y contaba con protección de la Unidad Nacional de Protección, incluyendo un vehículo blindado. “Es nuestra tarea como Policía lograr llegar hasta el determinador del homicidio y se pagará la recompensa de hasta 100 millones de pesos que ofreció la Alcaldía de Cúcuta”, afirmó el coronel.

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