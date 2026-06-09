La salida del mayor general Erick Rodríguez del servicio activo del Ejército Nacional ya es un hecho. El oficial fue notificado oficialmente de su retiro luego de una carrera de más de 35 años dentro de las Fuerzas Militares, donde ocupó algunos de los cargos más importantes de la estructura operacional del país.

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El anuncio se conoce semanas después de una controversia surgida en el departamento del Meta. Durante un consejo extraordinario de seguridad celebrado a mediados de mayo, el entonces alto mando señaló que existían reportes e información de inteligencia sobre supuestas acciones de control social ejercidas por grupos armados ilegales en zonas rurales de esa región.

¿Por qué salió del Ejército el general Erick Rodríguez?

Las declaraciones del oficial provocaron reacciones políticas y administrativas, y desde entonces su nombre permaneció en el centro de discusión sobre la situación de seguridad en Meta. Aunque no se ha establecido una relación oficial entre esos hechos y su retiro, la coincidencia temporal ha despertado atención en distintos sectores.

En medio de su salida, Rodríguez envió un mensaje a generales y almirantes de las Fuerzas Militares. Allí hizo un repaso por su trayectoria y agradeció la oportunidad de servir al país durante más de tres décadas. “Estoy agradecido con el todo poderoso por haberme permitido servir al país desde mi amada institución por más de 35 años y haber vestido el uniforme de los héroes de la patria desde los diez y seis años de edad”, expresó el oficial.

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Asimismo, resaltó las experiencias acumuladas durante su carrera militar y el trabajo desarrollado junto a los soldados en distintas regiones del territorio nacional. “Agradezco por cada día vivido junto a los soldados, cada territorio conocido y cada situación enfrentada en todos mis años de soldado”, afirmó en su comunicación de despedida.

Cabe mencionar que Rodríguez ocupó cargos clave como segundo comandante del Ejército, jefe de Operaciones, comandante del Comando Conjunto No. 2 Suroccidente y comandante de la Primera División, entre otros.

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