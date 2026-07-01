Un lamentable incidente empañó la jornada futbolística de este amrtes en el Estadio Azteca. Minutos después de que la selección mexicana venciera 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un equipo periodístico ecuatoriano del canal Teleamazonas fue víctima de agresiones por parte de aficionados locales.

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Los hechos ocurrieron en la zona de prensa del icónico estadio, donde los comunicadores hacían una transmisión en vivo. Según lo apreciado en las imágenes difundidas por Teleamazonas, el periodista José Carlos Crespo recibió el impacto directo de un vaso con cerveza en el rostro mientras se encontraba al aire junto a sus compañeros Alfonso Laso y Gisella Buendía.

Acá, el video de lo sucedido:

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Terrible!!

Miren lo que le hicieron a la prensa ecuatoriana en el Estadio Azteca!

Esto merece una buena sanción por parte de la FIFA. pic.twitter.com/6I3t9RYCs7 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) July 1, 2026

El momento quedó registrado en la transmisión, provocando una interrupción abrupta y visibles momentos de tensión. Los comunicadores habían alertado previamente a personal de seguridad sobre hinchas que arrojaban objetos desde las tribunas superiores, pero no se registró una intervención inmediata para controlar la situación.

El partido, que clasificó a México a los octavos de final, se disputó en un Estadio Azteca con alta asistencia. La victoria mexicana por 2-0 dejó eliminada a la selección ecuatoriana, conocida como “La Tri”.

Al finalizar el encuentro, mientras los periodistas ecuatorianos analizaban el desarrollo del juego y sus consecuencias, un grupo de aficionados mexicanos comenzó a lanzar vasos, cervezas y otros objetos hacia el palco de prensa.

“La gente se aprovecha acá… lanzándonos a toda esta zona donde está el palco de prensa, lanzando cerveza desde la parte de arriba. Y ahora que estamos al aire volvieron a lanzar”, relató uno de los miembros del equipo durante la cobertura, según videos difundidos en redes sociales.

Acá, otra imagen de lo sucedido:

Los periodistas de Teleamazonas fueron atacados mientras estaban al aire en su cobertura del México-Ecuador. pic.twitter.com/zdcf1xFVb6 — MrOFF (@MrOFFSIDER) July 1, 2026

Teleamazonas denunció públicamente lo ocurrido a través de sus canales y redes, expresando preocupación por la falta de garantías de seguridad para los trabajadores de prensa internacional en el torneo. El medio resaltó que, pese a las solicitudes de ayuda, las autoridades presentes en el estadio no actuaron con la celeridad necesaria para proteger a los comunicadores.

El incidente ha generado indignación en Ecuador y ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde usuarios y medios locales lo califican de “indignante” y “lamentable”.

La cobertura de Teleamazonas incluía análisis post-partido con Crespo, Laso y Buendía, un equipo experimentado en transmisiones deportivas internacionales.

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