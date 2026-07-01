El nivel de la Selección Colombia ha sido alto durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues hay varios futbolistas en una gran actualidad y por eso los aficionados están ilusionados con que se puedan conseguir cosas importantes durante este campeonato.

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Sin embargo, hay un jugador que ha destacado de gran manera porque pese a su juventud, no se ha achicado sino que por el contrario se ha vuelto gigante en varios compromisos, sobre todo en el último contra el Portugal de grandes figuras como Vitinha, Bruno Fernandes y Joao Neves: Gustavo Puerta.

Este jugador de 22 años logró incluso quitarle la titularidad a Richard Ríos, lo que demuestra que está viviendo un gran momento que seguramente le ayudará a dar el salto a un equipo mejor muy pronto.

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Dónde jugará Gustavo Puerta

Es más, según ha publicado la prensa italiana en los últimos días, el colombiano se está volviendo objetivo de varios equipos, ya que entienden que puede ser una joya que puede explotar en las siguientes temporadas.

De hecho, según publicó Tuttomercatoweb, es principalmente el AS Roma el que se está fijando en el mediocampista colombiano, pues no es tan costoso, pero su nivel tanto con Colombia como con el Racing de Santander en la última temporada ha llamado la atención.

“Gian Piero Gasperini ya le ha indicado a D’Amico a quién querría como sustituto, señalando a Gustavo Puerta, quien está destacando con Colombia en el Mundial. El Bolonia también está interesado en el jugador —nacido en 2003—, mientras que el Racing de Santander pide al menos 20 millones de euros. Entre otras alternativas figuran Arne Engels, del Celtic, y Matt O’Riley, del Brighton; este último es un jugador al que el técnico nacido en Grugliasco ya había puesto en el punto de mira durante su etapa en el Atalanta”, escribió el medio mencionado.

Cabe recordar que Puerta viene de tener una gran temporada en la segunda división de España, al jugar 32 partidos (30 como titular) con el Racing de Santander. Allí marcó tres goles y dio una asistencia, pero su entrega en recuperación de balón, primer toque y más fue clave para el ascenso del equipo.

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Por lo pronto, Puerta sigue enfocado en el Mundial, pues Colombia ahora se mide con Ghana en los dieciseisavos de final del campeonato el próximo viernes, 3 de julio, a partir de las 8:30 de la noche, hora colombiana.

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