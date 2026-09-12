Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Un edificio en construcción se derrumbó durante la madrugada de este sábado 12 de septiembre sobre una vivienda ubicada en el barrio Penha, en la zona este de São Paulo, Brasil. El hecho dejó dos mujeres muertas y al menos nueve personas heridas, mientras los organismos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información entregada por las autoridades y medios locales, las dos víctimas fueron encontradas sin vida debajo de la estructura colapsada. Una de ellas estaba embarazada.

(Lea también: Vacaciones terminaron en tragedia: hombre se lanzó de clavado a un muelle de solo 50 cm de profundidad)

El inmueble en construcción tenía varias plantas y, según el Cuerpo de Bomberos, las obras se encontraban paralizadas. Aunque la edificación no estaba habitada, las autoridades señalaron que dos trabajadores acostumbraban dormir en su interior.

Lee También

El derrumbe ocurrió sobre una casa en la que vivían alrededor de una decena de personas de origen boliviano. La estructura también alcanzó una plaza cercana, de acuerdo con el relato de un residente de la zona citado por G1.

Las labores de emergencia comenzaron durante las primeras horas de la mañana. El Departamento de Bomberos informó que 58 bomberos y 21 vehículos participan en la atención de la emergencia.

Los equipos de rescate encontraron con vida a un niño de 7 años y a un hombre de aproximadamente 30 años, quienes fueron rescatados con heridas.

Sin embargo, las autoridades mantienen la búsqueda de otras personas que podrían permanecer atrapadas debajo de los restos de la construcción. Según el reporte del medio, los bomberos buscan a otras siete personas, entre ellas tres niños.

Los trabajos se realizan con especial precaución debido a las condiciones de la estructura. Parte de los escombros está siendo retirada de manera manual, utilizando cubos, mientras los organismos de emergencia avanzan en la búsqueda de posibles sobrevivientes.

En el lugar también trabajan equipos de Defensa Civil de los gobiernos estatal y municipal, mientras el Centro de Gestión de Emergencias (CGE) monitorea la situación.

(Lea también: Destapan hipótesis sobre accidente de SITP que arrolló a motociclistas; hay reporte de heridos)

El colapso coincidió con una noche de fuertes lluvias en São Paulo. Sin embargo, Defensa Civil aclaró que, por ahora, no existe una relación directa establecida entre las precipitaciones y el derrumbe. Aunque estaba lloviendo cuando ocurrió el accidente, el organismo señaló que todavía no es posible determinar que la lluvia haya sido la única causa del colapso.

Un residente identificado como Tiago dos Santos contó que escuchó un fuerte ruido alrededor de las 2:00 de la madrugada y posteriormente se dio cuenta de que el edificio en construcción había caído sobre una vivienda ubicada en una esquina. Por ahora, las labores de rescate permanecen activas mientras los equipos remueven los escombros de la construcción colapsada.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.