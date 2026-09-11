Por: El Espectador

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Un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reveló que más de 171 millones de estudiantes a nivel mundial, desde preescolar hasta la secundaria, enfrentaron interrupciones en su proceso educativo como consecuencia directa de peligros asociados al clima durante 2025. Según el análisis, esto equivale a uno de cada diez estudiantes dentro de estos niveles escolares. La investigación, titulada ‘Aprendizaje interrumpido: Panorama general de las perturbaciones en la educación provocadas por el cambio climático en 2025’, revisó la situación en 106 países y permitió dimensionar la magnitud del problema (datos citados por UNICEF).

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Dentro de los peligros climáticos identificados por el informe, sobresalen tormentas, inundaciones, olas de calor, sequías e incendios forestales como los principales detonantes de las interrupciones. Las consecuencias incluyen desde la suspensión total de clases y daños en la infraestructura escolar, hasta la disminución de la asistencia presencial, menor duración de las jornadas de aprendizaje, migración al modelo de educación a distancia y, de forma grave, un incremento en el riesgo de abandono escolar.

De acuerdo con UNICEF, las tormentas fueron el evento más recurrente, con un efecto negativo directo sobre 109 millones de estudiantes, seguidas de las inundaciones, responsables de afectar a al menos 70 millones, y las olas de calor, que impactaron a cerca de 50 millones. Aunque ningún grupo fue inmune a esta crisis, el 75 % de los perjudicados residía en países de ingreso bajo o ingreso mediano y bajo, es decir, en lugares donde los sistemas educativos evidencian carencias importantes de recursos y capacidades para enfrentar emergencias climáticas.

Entre los países con mayores cifras de estudiantes afectados, figuran Egipto (28,4 millones), Pakistán (28 millones), India (26 millones) y Filipinas (12 millones). Por su parte, Colombia registró más de 374.000 estudiantes afectados por sequías, aunque el informe no detalla eventos o regiones específicas.

UNICEF también subrayó el impacto diferenciado sobre las niñas, quienes corren un riesgo aún mayor de abandonar la escuela ante el cierre prolongado de instituciones educativas. El daño a instalaciones, el desplazamiento de familias y la pérdida de ingresos económicos familiares suelen trasladarles mayores responsabilidades y exponerlas, incluso, al riesgo de matrimonio infantil, lo que dificulta mucho más su regreso al aula.

Ante este panorama, la organización hizo un llamado urgente a los gobiernos para que aumenten la financiación y la inversión en infraestructuras y sistemas educativos resilientes frente al cambio climático. Según remarcó Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, el impacto de estos peligros climáticos “no solo interrumpe clases, también destruye escuelas y obliga a muchas niñas y niños a abandonar su educación para siempre”.

¿Cuáles son las principales causas de interrupciones educativas por peligros climáticos según UNICEF?

De acuerdo con UNICEF, las principales causas de interrupciones en la educación durante 2025 fueron tormentas, inundaciones y olas de calor. Estos fenómenos provocaron suspensiones de clases, daños en infraestructuras educativas, disminución de la asistencia estudiantil y una mayor exposición al abandono escolar, especialmente en países de menor ingreso.

¿Por qué las niñas son más vulnerables a abandonar la escuela tras peligros climáticos?

UNICEF explica que cuando los peligros climáticos afectan las escuelas, las niñas suelen asumir mayores responsabilidades en el hogar, como el cuidado y la recolección de agua. Además, el desplazamiento y la pérdida de ingresos familiares pueden llevar a un aumento de casos de matrimonio infantil, factores que dificultan su regreso a la escuela y perpetúan desigualdades educativas de género.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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