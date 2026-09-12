Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias ‘Pinocho’, uno de los comandantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), aseguró que está dispuesto a someterse a la justicia y envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella, luego de la muerte de alias ‘Bendito menor’.

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Castillo, desde el lugar donde permanece escondido, habló con la periodista Salud Hernández de Semana. Según explicó, tiene una orden de captura en Colombia relacionada con el asesinato de un líder, hecho por el que afirma ser inocente, además de un requerimiento en Estados Unidos por narcotráfico.

El comandante sostuvo que su intención es entregarse, pero puso como condición que el Gobierno impulse una ley de sometimiento que establezca garantías y permita conocer previamente las condiciones jurídicas que enfrentarían quienes decidan abandonar la organización.

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“Quiero decirle que en ningún momento nos hemos burlado de la Constitución de Colombia ni tampoco del Gobierno americano. Estoy dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías”, afirmó Castillo en dialogó con Hernández.

La condición que plantea alias ‘Pinocho’, jefe de ‘Bendito menor’

Castillo aseguró que no quiere que su eventual entrega dependa únicamente de una promesa, sino de una norma que establezca las condiciones del sometimiento. Según su planteamiento, la ley debería definir las penas y las garantías para quienes decidan acogerse a ella.

El hombre afirmó que estaría dispuesto a cumplir cinco años de prisión. También dijo que una eventual legislación podría facilitar que otros integrantes de las ACSN tomen la misma decisión y entreguen sus armas al Estado.

“Quiero ayudar a que el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) se pueda someter a la ley. Pero ¿quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia? Estoy dispuesto a entregarme; sin embargo, me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento. Yo me puedo entregar ahora, pero ¿las demás personas de mi grupo?”, aseguró Castillo.

Según explicó, no estaría dispuesto a presentarse ante la justicia sin conocer previamente cuál sería su situación jurídica y cuánto tiempo podría permanecer en prisión.

“Debe saber que yo tampoco voy a entregarme a la justicia sin saber cuántos años voy a pagar de cárcel. Ojalá cree esa ley; entregarme sin saber qué va a pasar con mi futuro es difícil. Decir que me va a bombardear, que me va a matar, lo puede hacer, meterme en una bolsa, pero eso no va a acabar con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra ni con el conflicto en la Sierra Nevada o Colombia”, agregó.

Qué dijo sobre la muerte de ‘Bendito Menor’

La conversación también abordó la muerte de alias ‘Bendito Menor’, quien había tenido vínculos con las ACSN y participó como vocero en el proceso de diálogo impulsado durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Castillo afirmó que ‘Bendito Menor’ se había apartado de las decisiones de la organización y que era difícil controlarlo por sus actuaciones y publicaciones en redes sociales. Según su relato, varios integrantes del grupo intentaron que asistiera a reuniones, pero no lo consiguieron.

“A Bendito Menor se le enviaron varias razones, pero era difícil de controlar porque tomaba sus decisiones solo. A él, en su momento, le cancelaron su orden de captura; hubo varios comandos de la organización de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que lo citaron y él nunca subió a una reunión”, dijo Castillo.

También sostuvo que dentro de la organización existía preocupación por algunas de las acciones atribuidas a ‘Bendito Menor’, especialmente por hechos ocurridos en La Guajira. Castillo aseguró que, por esas diferencias, había tomado distancia de él antes de su muerte.

El reclamo por el fallido proceso de paz con Petro

Castillo también habló sobre su participación en el proceso de diálogo durante el gobierno de Gustavo Petro. Según su versión, fue incluido como vocero después de permanecer detenido en España y llegó a Colombia con la expectativa de contribuir a un eventual sometimiento de la organización.

Sin embargo, afirmó que durante los cuatro años del proceso no se concretó una ley que estableciera las condiciones para la entrega de los integrantes de las ACSN. También señaló que hubo suspensiones de órdenes de captura para algunos voceros, aunque sostuvo que su situación jurídica no quedó resuelta.

Ahora, después de que el Gobierno de De la Espriella puso fin a los diálogos y planteó una política de sometimiento a la justicia, Castillo dice estar dispuesto a presentarse ante las autoridades si existen condiciones jurídicas previamente establecidas.

El mensaje se conoce en medio de la presión del Gobierno sobre las estructuras armadas y después de la operación en la que murió ‘Bendito Menor’. Castillo aseguró que todavía existe la posibilidad de que integrantes de las ACSN opten por someterse, aunque reconoció que no todos aceptarían esa salida.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.