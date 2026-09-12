Por: Caracol TV

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La Alcaldía de Bogotá, en colaboración con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo, tiene abiertas 1.452 vacantes laborales en sectores diversos, con oportunidades adaptadas tanto para quienes ya han tenido experiencia como para quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo laboral. De acuerdo con Noticias Caracol, estas vacantes estarán disponibles para postulación hasta el 12 de septiembre de 2026, aunque cada cargo puede tener condiciones específicas según la empresa y la oferta.

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Entre los sectores con demanda activa se encuentran servicios, salud, construcción, logística, comercio, mantenimiento, restaurantes, labores operativas y áreas administrativas. Los cargos vacantes van desde auxiliar de servicio al cliente, analista administrativo, operario de cultivo y auxiliar de enfermería, hasta técnicos electricistas, conductores, oficiales en diferentes áreas (como hidráulica y estructura metálica), asistente de restaurante, auxiliar de laboratorio, médico general y mensajero motorizado, entre otros perfiles. Esto evidencia la amplia cobertura de la convocatoria, que ofrece alternativas para perfiles técnicos, profesionales y operativos.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse primero en el Servicio Público de Empleo, completando su hoja de vida con datos actualizados. Esta inscripción inicial es fundamental, ya que permite al aspirante postularse a las vacantes del interés y facilita ser tenido en cuenta en futuras oportunidades. Es importante revisar los requisitos puntuales de cada vacante, ya que pueden variar en cuanto a nivel educativo, experiencia previa y condiciones específicas del cargo.

Un aspecto relevante de la convocatoria, según Noticias Caracol, es que 1.239 de los empleos están destinados a jóvenes entre 18 y 28 años, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral a quienes buscan iniciar su experiencia profesional tras finalizar sus estudios. Además, se han dispuesto 203 vacantes para mayores de 50 años, así como 10 puestos dirigidos a personas en condición de discapacidad, lo que evidencia una apuesta por la inclusión. Por otra parte, 591 vacantes están diseñadas para quienes no cuentan con experiencia previa, convirtiéndose en una oportunidad relevante para quienes ingresan por primera vez al sector laboral formal. Adicionalmente, los profesionales con formación universitaria tienen 388 vacantes disponibles en áreas relacionadas con sus estudios.

Para quienes requieran asesoría en el registro, existe atención presencial en la sede de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, en carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m., donde los ciudadanos reciben orientación en el diligenciamiento de la hoja de vida y otros aspectos del proceso de selección.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a las vacantes laborales de la Alcaldía de Bogotá por medio del Servicio Público de Empleo?

Para aplicar a cualquiera de las 1.452 vacantes disponibles, es obligatorio realizar el registro en el Servicio Público de Empleo, plataforma que centraliza la gestión de vacantes oficiales. Allí, los aspirantes deben completar todos los datos de su hoja de vida, luego consultar las vacantes y postularse según su perfil e intereses. Si existen dudas o dificultades en el proceso, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá ofrece acompañamiento presencial en su punto de atención.

¿Qué perfiles laborales son los más solicitados en la convocatoria de empleo de la Alcaldía de Bogotá?

De acuerdo con Noticias Caracol, la convocatoria abarca perfiles de sectores como servicios, salud, construcción, logística, comercio y labores operativas. Los cargos demandados incluyen auxiliares de servicio al cliente, técnicos en electricidad, mensajeros motorizados, auxiliares de enfermería, operadores logísticos, analistas administrativos, médicos generales y ayudantes de obra, entre otros. Así, la oferta está dirigida tanto a jóvenes sin experiencia como a profesionales con formación técnica o universitaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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