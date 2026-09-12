Por: Caracol TV

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Westfield Business School, una institución de educación superior con trayectoria en Miami, Estados Unidos, en conjunto con la Fundación Ismael Cala, presentó una nueva convocatoria de becas para su maestría en administración de negocios (MBA, por su sigla en inglés). Según información de Noticias Caracol, la iniciativa tiene el propósito de fortalecer competencias de liderazgo y proyectar la carrera de los profesionales seleccionados en el ámbito ejecutivo. En esta ocasión, estarán disponibles diez becas que pueden cubrir hasta el 50 % del valor del programa académico, lo que representa un beneficio de hasta 11.000 dólares estadounidenses, equivalentes a más de 34 millones de pesos colombianos, de acuerdo con la organización convocante.

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El proceso está orientado a quienes buscan avanzar profesionalmente hacia posiciones de liderazgo, y la cohorte beneficiada comenzará clases en noviembre de 2026. La fecha límite para inscribirse es el 25 de septiembre, y todo el proceso se realiza de manera virtual. Los aspirantes deben cumplir con las condiciones de admisión indicadas por Westfield Business School. Además, la convocatoria está dirigida a profesionales con “perfil ejecutivo, experiencia profesional y proyección hacia posiciones de liderazgo”, según explicó la propia institución. Como parte del proceso de selección, los postulantes deben no solo acreditar su trayectoria profesional, sino también demostrar sus habilidades en una competencia basada en estudio de casos empresariales.

Ignacio Maroto Mateo, Provost de Westfield Business School, expresó que esta convocatoria representa “una oportunidad para profesionales que están preparados para dar un siguiente paso en su carrera”, enfatizando que se buscan candidatos capaces de demostrar análisis, criterio y aptitudes de toma de decisiones.

De acuerdo con la Fundación Ismael Cala, el beneficio máximo ofertado es de 11.000 dólares, cifra que supera los 34 millones de pesos, según cálculos realizados por la propia organización, la cual se dedica a promover el liderazgo emocional y la educación para hispanos en distintas etapas de formación.

El programa tiene una duración de 16 meses y se dicta totalmente en línea, permitiendo a los participantes compaginar sus estudios con las responsabilidades laborales actuales. Las actividades académicas se desarrollan a través de una mezcla de componentes sincrónicos (en tiempo real) y asincrónicos (que pueden completarse de acuerdo con la disponibilidad del estudiante). Todo el MBA se imparte en español, lo que facilita el acceso a profesionales hispanohablantes que desean avanzar en sus conocimientos empresariales sin necesidad de desplazarse a una sede física.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para aspirar a las becas de Westfield Business School y la Fundación Ismael Cala?

Los aspirantes deben tener perfil profesional orientado al ámbito ejecutivo, contar con experiencia laboral y demostrar interés en ocupar cargos de liderazgo. Además, deben cumplir con los requisitos académicos establecidos por la universidad y participar en una competencia basada en análisis de casos empresariales durante el proceso de selección.

¿Cómo funciona la modalidad sincrónica y asincrónica en la maestría de administración de negocios?

En este programa, la modalidad sincrónica implica participar en clases y actividades en tiempo real con profesores y compañeros, mientras que la modalidad asincrónica permite a los estudiantes desarrollar tareas y acceder a contenidos en el momento que mejor se adapte a su horario, facilitando la combinación de estudios y trabajo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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