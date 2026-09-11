Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El 'Festival del Camello' se consolida como una iniciativa que facilita a los habitantes de Ibagué el acceso a empleos formales a través de encuentros entre empresas, agencias de empleo y quienes buscan una nueva oportunidad profesional. De acuerdo con la información proporcionada, la próxima jornada se realizará en la Universidad del Tolima el martes 15 de septiembre, una fecha clave para quienes desean vincularse laboralmente en distintas áreas. En este evento, los asistentes podrán interactuar directamente con representantes de empresas y entidades, ampliando así sus posibilidades de inserción en el mercado laboral local.

Sigue a PULZO en Discover

Se informó que las vacantes disponibles durante el ‘Festival del Camello’ comprenden sectores comerciales, administrativos y de la salud. Las ofertas beneficiarán tanto a personas con experiencia previa como a quienes apenas inician su vida laboral, ya que las empresas participantes han definido diferentes perfiles para ajustarse a una variedad de habilidades y trayectorias. Esto se debe a que, según las entidades asistentes, existe un interés real en cubrir distintas necesidades y en facilitar la búsqueda de empleo para el público de la región.

Entre las instituciones y empresas que participarán se destacan el Servicio Público de Empleo de Comfenalco, la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Bolsa de Empleo de la Universidad del Tolima, Summar Temporales, Claro, MTD, La Aldea SAS, el Hospital de Alta Complejidad del Tolima Grande y Gente Útil. Según lo señalado por Yenifer Jaramillo, directora de Emprendimiento de Ibagué, este trabajo conjunto entre academia y sector privado permitirá ofrecer más de 200 vacantes en distintas áreas, con alternativas tanto para quienes cuentan con experiencia como para quienes se están formando.

Además de las ofertas laborales, los asistentes podrán acceder a la oferta institucional del programa Renta Joven de Prosperidad Social y a la asesoría directa de Colpensiones, entidad encargada del sistema de pensiones en Colombia. La jornada se llevará a cabo en la sede Santa Helena de la Universidad del Tolima, desde las 7:30 a. m. hasta las 12:30 p. m. Quienes estén interesados en fortalecer su perfil profesional pueden acercarse con su hoja de vida y conocer alternativas ajustadas a sus intereses y capacidades, en un evento que promete abrir nuevas posibilidades de vinculación laboral.

¿Cuáles son las empresas y entidades participantes en el Festival del Camello de Ibagué?

Durante el Festival del Camello en Ibagué estarán presentes el Servicio Público de Empleo de Comfenalco, la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Bolsa de Empleo de la Universidad del Tolima, Summar Temporales, Claro, MTD, La Aldea SAS, el Hospital de Alta Complejidad del Tolima Grande y Gente Útil. Cada una de estas organizaciones llevará opciones de vacantes hacia los asistentes, en colaboración con la academia y el sector privado.

¿Qué tipo de vacantes laborales se ofrecen en el Festival del Camello de la Universidad del Tolima?

En el Festival del Camello que se realizará en la Universidad del Tolima se ofrecen más de 200 vacantes en áreas comerciales, administrativas y de la salud. Estas oportunidades están diseñadas para personas con diferentes niveles de experiencia, de modo que tanto quienes buscan su primer empleo como aquellos que ya tienen trayectoria puedan encontrar opciones adecuadas a sus perfiles.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.