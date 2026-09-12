Por: El Espectador

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El proyecto de reforma tributaria presentado por la Alcaldía de Bogotá ante el Concejo Distrital ha superado su primer gran obstáculo en medio de un ambiente de intensos cuestionamientos y reparos. De acuerdo con la información revelada, la Comisión de Hacienda y Crédito Público del cabildo, compuesta por 15 concejales, decidió avalar la propuesta con ocho votos a favor y cuatro en contra. Tres miembros no participaron en la votación. Con este resultado, el proyecto avanza a la plenaria del Concejo, donde los 45 cabildantes deberán definir si priorizan las necesidades financieras del Distrito o la defensa del bolsillo de los ciudadanos bogotanos.

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Según fuentes del Concejo de Bogotá, quienes apoyaron el proyecto dentro de la comisión representan al Centro Democrático, con Andrea Hernández y Humberto Amin; al Nuevo Liberalismo, con Juan Manuel Díaz y Elkin Huertas; al Partido Verde, con Julián Sastoque y Julián Triana; al Partido Liberal, con Armando Gutiérrez; y a Cambio Radical, con Rolando González. Por otro lado, la posición contraria estuvo reflejada en los votos de José Cuesta (Pacto Histórico), Ángelo Schianvenato (Partido Ecologista), Samir Bedoya (Mira) y Julián Uscátegui (Centro Democrático). Samir Abisambra (Partido Liberal), Óscar Bastidas y Jairo Avellaneda (Pacto Histórico) decidieron no votar.

La administración distrital planteó el objetivo de aumentar el recaudo anual de impuestos en casi 1,26 billones de pesos colombianos (COP), una cifra significativa que se pretende obtener a través de un paquete de medidas centradas en la modernización de la infraestructura urbana, el impulso de la inversión privada y la concesión de alivios financieros para más de dos millones de deudores en mora. No obstante, la discusión técnica y política continúa, ya que algunos sectores advierten sobre los posibles efectos adversos que podrían tener los nuevos tributos, especialmente en los estratos medios, el comercio y la economía bogotana en general.

A pesar del avance en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el futuro de la iniciativa depende ahora de la decisión final que adopte la plenaria del Concejo, escenario donde se definirá si la reforma logra consolidarse o si deberá ser replanteada para armonizar el equilibrio fiscal del Distrito con la protección de quienes podrían verse afectados por el incremento de la carga tributaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impactará la reforma tributaria de Bogotá a los estratos medios y el comercio?

Según la información del Concejo de Bogotá, uno de los principales puntos de discusión en torno a la reforma tributaria es el impacto que tendrían los nuevos cobros sobre los estratos medios y el comercio en la capital. Diversos sectores han señalado que el aumento de impuestos podría traducirse en una mayor carga financiera para estos grupos, lo que ha generado preocupación sobre el efecto en el consumo y la dinámica económica local.

¿Qué medidas propone la reforma tributaria de Bogotá para deudores en mora?

De acuerdo con lo expuesto por la Alcaldía, la reforma contempla dentro de sus objetivos principales la concesión de alivios financieros a más de dos millones de deudores en mora. Estas medidas buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contribuir a la recuperación de la cartera distrital, aunque los detalles específicos de los alivios deben ser definidos por el Concejo en las siguientes etapas del debate.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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