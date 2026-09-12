Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) ha lanzado una invitación amplia a los habitantes, propietarios de inmuebles patrimoniales, profesionales y ciudadanía en general para intervenir en el conversatorio 'Retos de los instrumentos para la sostenibilidad del patrimonio cultural'. Este evento se llevará a cabo el miércoles 16 de septiembre de 2026 desde las 3:00 p. m. hasta las 5:00 p. m., en el auditorio del primer piso del Museo del Oro, ubicado en la carrera sexta #15-88, en Bogotá. Así lo anunció la entidad a través de sus canales oficiales, remarcando que la inscripción es gratuita y con cupos limitados.

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La jornada forma parte de las actividades de la iniciativa “Casa Abierta del PEMP-CHB”, donde el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá (PEMP-CHB) se convierte en el eje central para la conversación. En esta oportunidad, según el IDPC, se presentarán los avances que se han conseguido respecto a la implementación del PEMP-CHB. Posteriormente, los asistentes podrán participar en un diálogo con expertos reconocidos en patrimonio cultural, gestión urbana y desarrollo de proyectos en áreas patrimoniales, quienes analizarán los principales desafíos para que los planes y normas existentes se traduzcan en resultados concretos y efectivos.

El evento busca ser más que una charla informativa; se proyecta como un escenario de encuentro ciudadano. En palabras del IDPC, su propósito es fomentar el conocimiento compartido sobre el territorio y acercar de manera directa a la ciudadanía a los diferentes procesos relacionados con la conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural en el centro histórico de Bogotá, dentro del marco del PEMP-CHB. La metodología incluye la exposición de expertos junto a la posibilidad para el público de interactuar y resolver inquietudes en tiempo real.

Por otro lado, dentro de la agenda cultural y patrimonial de la ciudad, la invitación también está abierta a quienes desean participar en otras iniciativas, como la convocatoria ‘Dibujatón’ y el Mes del Patrimonio, ambos impulsados por el IDPC. Todo esto hace parte de los esfuerzos institucionales por mantener viva la memoria y la identidad de Bogotá, con dinámicas constantes que involucran a diversos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el conversatorio sobre sostenibilidad del patrimonio cultural del IDPC?

La inscripción para el conversatorio ‘Retos de los instrumentos para la sostenibilidad del patrimonio cultural’ debe hacerse previamente, ya que los cupos son limitados. El IDPC dispone de un enlace oficial a través del cual los interesados pueden registrar sus datos y asegurar su participación, sin ningún costo.

¿Qué es el PEMP-CHB y por qué es relevante para el centro histórico de Bogotá?

El Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá (PEMP-CHB) es un instrumento de planeación que regula la conservación, el uso y la gestión del patrimonio cultural en el centro histórico de la ciudad. Su importancia radica en que define políticas y acciones concretas para mantener y fortalecer el valor patrimonial de la zona, articulando los intereses de residentes, propietarios y la administración distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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