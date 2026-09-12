Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) se ha consolidado, durante más de 138 años, como el pilar del suministro de agua y saneamiento tanto en Bogotá como en la región circundante. De acuerdo con la información oficial publicada en la página de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, esta empresa pública cumple un papel esencial en la cotidianidad de millones de ciudadanos: tareas tan cotidianas como abrir la llave para aseo personal, la preparación de alimentos o el lavado de ropa dependen de las redes y procesos que lidera la EAAB, así como el adecuado tratamiento y transporte de las aguas residuales.

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Desde sus orígenes, la entidad ha evolucionado notablemente. Comenzó en 1888 bajo el nombre de ‘Acueducto Municipal de Bogotá’, y en 1955 adoptó su denominación actual. De hecho, durante parte del siglo XX, también administró el antiguo sistema de tranvía de la ciudad, una muestra de su estrecha relación con el desarrollo urbano. Hoy, la EAAB opera con más de 4.300 colaboradores y atiende a más de 2,5 millones de suscriptores en Bogotá y 11 municipios de la sabana, asegurando el acceso al agua de calidad a casi 10 millones de colombianos. De acuerdo con sus cifras, las coberturas residenciales de acueducto superan el 99 %, y las de alcantarillado sanitario y pluvial el 98,5 %.

Además, la labor de la EAAB trasciende la prestación básica de servicios, ya que se encarga de la protección y conservación de ecosistemas vitales como los Cerros Orientales y humedales, donde promueve el uso responsable y monitorea la biodiversidad. A través de estrategias de adquisición y conservación, la empresa ya posee más de 24.000 hectáreas en el páramo de Chingaza, zona de donde proviene el 70 % del suministro de agua de Bogotá. Para garantizar la calidad, la EAAB realiza análisis diarios en más de 220 puntos de la ciudad y cuenta con uno de los pocos laboratorios certificados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac).

En materia de sostenibilidad, la EAAB ha sido reconocida nacional e internacionalmente. Entre otros logros, ha implementado proyectos como la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Salitre y avanzar en la construcción de la PTAR Canoas, con impacto sobre el saneamiento de gran parte de Bogotá y Soacha. Su gestión ambiental le ha valido reconocimientos como el Sello Plata Equipares y la certificación Carbono Neutro. Además, la empresa ostenta un parque solar de 1.600 paneles que abastece energéticamente una de sus plantas de tratamiento, evitando la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono cada año.

Según la gerente Natasha Avendaño, las cifras y premios reflejan una trayectoria sólida que permite a la EAAB afrontar los retos de modernización y expansión, manteniéndose como una de las empresas más importantes en su campo a nivel nacional.

¿Cuáles son las funciones principales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)?

La EAAB se encarga de garantizar el suministro y la calidad del agua potable, el saneamiento básico y la gestión de las aguas residuales en Bogotá y municipios aledaños. Además, protege ecosistemas estratégicos, realiza mantenimiento permanente a la infraestructura y promueve acciones de sostenibilidad y equidad de género en su entorno laboral.

¿Qué significa PTAP y PIAR en el contexto de la EAAB?

PTAP hace referencia a "planta de tratamiento de agua potable", instalaciones donde se purifica el agua para el consumo humano. PTAR corresponde a "planta de tratamiento de aguas residuales", encargada de limpiar el agua usada antes de ser devuelta al medio ambiente, procesos centrales en la operación de la EAAB según los datos citados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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