Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Nelson Stiven Ramírez Cárdenas, conocido con el alias de ‘Rodilla’, es un nombre que resalta en el contexto de la seguridad ciudadana en el departamento del Tolima. De acuerdo con los reportes preliminares que actualmente están siendo verificados por las autoridades, Ramírez Cárdenas habría muerto en Bogotá. Específicamente, el hallazgo se habría producido en el barrio Lucero Bajo, sector ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. La noticia ha prendido las alarmas tanto en la capital como en Tolima, pues Ramírez era reconocido en la región por estar vinculado con presuntas extorsiones dirigidas a pequeños comerciantes, hoteleros y agricultores, sectores productivos vitales para la economía local.

Sigue a PULZO en Discover

La trayectoria reciente de ‘Rodilla’ refleja un historial delictivo que lo había puesto en la mira de las autoridades, sobre todo después de los eventos de este año. El 2 de marzo de 2024, Ramírez Cárdenas protagonizó una fuga de La Permanente Central de Ibagué, lo cual incrementó la preocupación en la zona respecto a la seguridad y la efectividad del sistema carcelario. Tras la evasión, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda intensa. Semanas después, la Policía del Tolima logró recapturarlo en Mariquita, municipio del norte del Tolima, durante un operativo realizado en un establecimiento comercial. Este hecho demostró la capacidad de respuesta de las fuerzas locales y la importancia de mantener el control sobre personas investigadas por graves delitos.

Las investigaciones indicaban que el alias ‘Rodilla’ haría parte de una estructura dedicada a emplear amenazas y exigir pagos indebidos a quienes se dedicaban a actividades comerciales y agrícolas en la región. Sin embargo, a pesar de la relevancia de la información sobre su fallecimiento, hasta el momento las autoridades no han confirmado de manera oficial ni la identidad de la persona hallada, ni las circunstancias exactas en que se habría producido la muerte de Nelson Stiven Ramírez Cárdenas. Por este motivo, tanto la policía como otros organismos competentes continúan adelantando las indagaciones para esclarecer el caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Nelson Stiven Ramírez Cárdenas, conocido como ‘Rodilla’, y por qué era buscado?

Nelson Stiven Ramírez Cárdenas, alias ‘Rodilla’, había adquirido notoriedad en Tolima debido a investigaciones en su contra por supuestas extorsiones a comerciantes, hoteleros y agricultores. Además, su fuga de La Permanente Central de Ibagué en marzo de 2024 aumentó la atención de las autoridades sobre su caso, ya que se le relacionaba con una estructura delictiva que operaba en municipios del norte del Tolima, utilizando amenazas y exigencias económicas.

¿En qué circunstancias habría muerto ‘Rodilla’ y qué información han confirmado las autoridades?

Según reportes preliminares, Nelson Stiven Ramírez Cárdenas habría muerto en el barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. Sin embargo, al cierre de esta información, las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad ni los detalles precisos sobre cómo habría ocurrido su fallecimiento, por lo cual el caso sigue bajo investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z